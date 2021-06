IHS Markit PMI composito: a maggio la più rapida crescita della produzione da febbraio 2018



Secondo IHS Markit a maggio l’Indice Composito della Produzione ha registrato 55.7, in rialzo rispetto a 51.2 di aprile e ha registrato la più rapida espansione in più di tre anni del settore privato italiano. Settorialmente, l’espansione manifatturiera è rimasta tra le più forti della storia dell’indagine, mentre quella del terziario evidenzia il primo incremento dallo scorso luglio. Il fattore chiave della forte crescita di maggio è stato l’ulteriore incremento dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende del settore privato italiano, il più rapido in quasi 15 anni alimentato dall’espansione record del manifatturiero e una forte ripresa del flusso delle nuove commesse nel terziario. Anche la domanda estera di maggio si è rafforzata, indicando la più rapida crescita degli ordini provenienti dal mercato straniero dall’inizio della raccolta dei dati relativi a questo parametro, ovvero dal 2014. Le pressioni sulla capacità si sono rafforzate nel mese di maggio, indicando il secondo più rapido accumulo di commesse in giacenza della serie. Di conseguenza, le aziende hanno assunto nuovo personale registrando il più forte tasso di creazione occupazionale da ottobre 2019. I dati di maggio hanno inoltre messo in evidenza un nuovo aumento del carico dei costi, con il più rapido tasso di inflazione in un decennio e complessivamente veloce. La pressione sui prezzi è stata registrata soprattutto nelle aziende manifatturiere indicando un tasso di inflazione quasi record. Il settore privato ha risposto con il maggiore aumento dei prezzi medi di vendita da ottobre 2002, quando cioè è iniziata la corrispettiva raccolta dati. Guardando al futuro, in merito alle prospettive sugli affari nel prossimo anno, le aziende italiane hanno mostrato il livello più forte di fiducia di sempre.