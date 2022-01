IHS Markit PMI Manifatturiero Eurozona: a dicembre rallenta la pressione sulla supply chain

La variante Omicron crea problemi

Secondo Joe Hayes, Senior Economist presso IHS Markit, “la seconda parte del 2021 è stato un periodo molto difficile per il settore manifatturiero dell’eurozona, anche se l’ultima indagine non ha compromesso eccessivamente l’atmosfera festiva. Abbiamo infatti osservato dei timidi, ma graditi segnali, che la crisi della catena di fornitura che ha afflitto la linea di produzione in Europa sta iniziando a retrocedere. L’Indice dei Tempi medi di Consegna dei Fornitori è aumentato per il secondo mese consecutivo al tasso maggiore da febbraio, segnando quindi un deterioramento più debole dei tempi medi di consegna. Malgrado qualsiasi crescita registrata sia stata marginale, con la carenza di materiale, le congestioni portuali e gli ancora grossi problemi con i trasporti, i dati PMI hanno mostrato a dicembre un aumento della giacenza degli acquisti ad un tasso da record per l’indagine. Si spera che ciò porti il tanto sperato sollievo ai piani di produzione nel brevissimo termine, che al momento sono stati ristretti al minimo dalla carenza di beni produttivi.

Detto ciò, l’ultima indagine ha mostrato una crescita della produzione che in generale è rimasta debole e invariata rispetto a novembre. Le minori pressioni sulla catena di fornitura sono state traferite sui prezzi, con i costi di acquisto che sono aumentati al tasso più lento da aprile. Anche se siamo ancora in territorio difficile, il rallentamento del tasso di inflazione ancora una volta è stato un segnale benvenuto. A causa della variante Omicron che sta prendendo il sopravvento in Europa, al momento stiamo vivendo un altro momento di incertezza economica. È difficile escludere altre interruzioni sulla catena di distribuzione causate dal COVID-19, né tantomeno ulteriori picchi inflazionistici”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di dicembre

- Italia: 62.0 (minimo in 2 mesi);

- Grecia: 59.0 (massimo in 4 mesi);

- Austria: 58.7 (massimo in 2 mesi);

- Paesi Bassi: 58.7 (minimo in 12 mesi);