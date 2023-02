PMI terziario: a gennaio si torna alla crescita grazie al forte aumento dei nuovi ordini



Il settore terziario italiano ha iniziato il 2023 in modo positivo segnando il primo aumento simultaneo sia dell'attività sia dei nuovi ordini da giugno scorso. Le aziende monitorate hanno peraltro continuato ad assumere personale aggiuntivo, rispecchiando in parte il crescente ottimismo sul futuro. L'inflazione dei costi ha continuato a rallentare restando tuttavia elevata poiché i salari e gli alti costi dei fornitori hanno continuato ad accrescere le spese operative. Le aziende terziarie monitorate dall'indagine hanno reagito aumentando i prezzi di vendita, registrando il più alto incremento in oltre 25 anni di storia dell'indagine.

L'Indice destagionalizzato S&P Global PMI dell’Attività Terziaria in Italia di gennaio si è posizionato su 51.2, in rialzo da 49.9 di dicembre. Quest'ultima lettura è stata la migliore da giugno scorso, anche se ancora inferiore alla media di lungo termine dell'indagine. L'indice peraltro ha indicato la prima crescita in cinque mesi, superando la soglia critica di non cambiamento di 50.0 che separa l'espansione dalla contrazione.

Aumentano i nuovi ordini

Le aziende terziarie intervistate hanno collegato questo modesto incremento dell'attività all'aumento del flusso dei nuovi ordini, in rialzo per il secondo mese consecutivo. La crescita è stata forte, la più alta da maggio 2022, ed è stata collegata al miglioramento della domanda. A contribuire alla crescita dei nuovi ordini è stato anche il lancio di nuovi servizi ad inizio anno, che ha generato commesse principalmente sul territorio italiano, visto che il volume di quelle estere di gennaio è diminuito per il sesto mese consecutivo. Ad inizio del 2023, le aziende del settore terziario italiano monitorate dall'indagine hanno assunto personale aggiuntivo, estendendo un andamento mensile iniziato a maggio 2021. La creazione occupazionale riflette in parte gli sforzi di gestione dell'attuale carico di lavoro, riuscendo generalmente nell'intento: i livelli di ordini inevasi sono infatti diminuiti per il terzo mese consecutivo, indicando il maggiore calo dell'attuale sequenza.