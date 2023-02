PMI composito eurozona: a gennaio prima crescita dell'economia da giugno 2022

Cala l’inflazione ma salgono i prezzi di vendita

Intanto, i dati raccolti dall’indagine di gennaio hanno registrato un nuovo rallentamento dell’inflazione dei prezzi di acquisto, segnando il valore più basso da aprile 2021. L’indebolimento della pressione sui costi è stato elevato nel settore manifatturiero, dove il corrispondente indice di gennaio è sceso al di sotto del trend di lungo termine. L’inflazione dei costi del settore terziario si è mostrata di gran lunga maggiore e, anche se rallentata in quest’ultima indagine mensile, ha comunque indicato il valore maggiore da novembre 2021, con dati che hanno segnalato forti pressioni salariali. Allo stesso tempo, sempre a gennaio si è registrato un leggero rialzo dell’inflazione dei prezzi di vendita. Guardando alle prospettive future, le aziende dell’eurozona si sono mostrate più ottimiste per i prossimi 12 mesi di attività. Il livello di fiducia è migliorato segnando il valore più alto degli ultimi nove mesi. Tale valore è però molto inferiore a quello avutosi a febbraio 2022, prima dell’invasione russa in Ucraina.

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “La ripresa della crescita della produzione, anche se marginale, è una buona notizia e ci suggerisce che l’eurozona potrebbe evitare la recessione. Con il forte calo della pressione sui prezzi dei mesi recenti, il rallentamento dei disagi sulla catena di approvvigionamento e la riduzione delle preoccupazioni sul mercato energetico grazie ai sussidi, ai prezzi minori e ad un inverno mite, anche la fiducia è aumentata, rafforzando la speranza che questo rialzo acquisirà slancio nei prossimi mesi. Tuttavia, è ancora troppo presto per dissipare i rischi di recessione. Soprattutto non si è ancora fatto sentire in pieno l’effetto dei maggiori tassi di interesse sulla crescita economica, e molte sono le aziende che contano sugli ordini inevasi, accumulati nel periodo pandemico per sostenere la ripresa. Per essere più solida, è necessario che la crescita della domanda acceleri ed in questo senso è preoccupante osservare che a gennaio i nuovi ordini continuano a diminuire. Resta ancora da capire se l’eurozona può contare sulla marginale espansione di gennaio o se dobbiamo temere un nuovo 2012, anno in cui l’incoraggiante ritorno alla crescita di inizio anno si dimostrò fragile e lasciò poi il posto ad una nuova recessione”.