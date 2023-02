PMI composito Italia: a gennaio La produzione del settore privato torna a crescere



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia di gennaio è tornato in territorio di crescita, rispecchiando il concomitante miglioramento della produzione manifatturiera e terziaria.

Dopo aver conteggiato i fattori stagionali, l'indice si è posizionato su 51.2, indicando un rialzo da 49.6 di dicembre.

Seguendo lo stesso andamento, il volume dei nuovi ordini è aumentato lievemente, anche se la crescita è principalmente legata alle vendite del settore terziario.

I nuovi ordini del manifatturiero hanno continuato a diminuire, ma a tasso molto più lento.

Comunque, anche le esportazioni hanno continuato a contrarsi in entrambi i settori.

L'andamento dei costi ha continuato a scendere, segnalando un calo dell'inflazione fino al valore minimo in 21 mesi.

Tuttavia, come segnale di un accresciuto potere decisionale delle aziende, i prezzi di vendita hanno indicato il maggiore aumento da settembre 2022.

Per concludere, la fiducia sul futuro si è rafforzata, segnando il valore più alto in quasi un anno. Il settore privato ha inoltre continuato ad assumere personale aggiuntivo.