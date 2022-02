IHS Markit PMI composito eurozona: a gennaio la crescita perde ancora più vigore

Bene Irlanda e Germania, male Francia e Italia

Seguendo un andamento che si ripete dallo scorso aprile, tra tutte le nazioni monitorate dell’eurozona l’Irlanda ha indicato la crescita più veloce della produzione combinata del manifatturiero e terziario, con un’espansione invariata rispetto alla forte prestazione di dicembre. Allo stesso tempo, si può dire che la Germania ha indicato a gennaio una ripresa dell’attività economica tornando in territorio di crescita dopo la marginale contrazione di dicembre. Al contrario, la Francia ha perso slancio, l’Italia è in generale stagnazione e la Spagna ha indicato la prima contrazione da febbraio dello scorso anno. I dati sull’eurozona raccolti a gennaio hanno continuato a mostrare una crescita degli ordini ricevuti dal settore privato. I dati settoriali hanno registrato l’aumento del flusso delle nuove commesse sia nel manifatturiero che nel terziario, ma è stato il primo a registrare l’incremento più rapido. Il rallentamento della domanda di servizi ha pesato sul consolidamento della prestazione generale, che ha indicato l’espansione più debole nella sequenza di ripresa degli ultimi 11 mesi. La crescita occupazionale ha tuttavia segnato un’accelerazione nel mese di gennaio ed è rimasta notevolmente superiore alla media storica. Il miglioramento del tasso di creazione di posti di lavoro è tuttavia dipeso soltanto dal settore manifatturiero, visto che l’aumento delle assunzioni presso le aziende terziarie è andato a moderarsi. Nel frattempo la capacità operativa ha continuato a mostrare uno stato di affaticamento in tutto il territorio monitorato, rispecchiando le problematiche legate alla disponibilità di personale, alle carenze di materiale e prodotti, ma anche al flusso di ordini aggiuntivi. Il tasso di accumulo di commesse inevase è stato elevato, anche se il più debole in nove mesi. In merito alle prospettive future, le previsioni sull’attività nei prossimi 12 mesi sono aumentate indicando un miglioramento dell’ottimismo che a gennaio ha toccato il valore più forte da ottobre. In ultimo, i dati dell’ultima indagine hanno segnalato un peggioramento della pressione sui prezzi nell’eurozona, con tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita accelerati. L’aumento del carico dei costi è stato solo poco più veloce di dicembre, ma più rapido di qualsiasi altro registrato prima di novembre, mese in cui si è raggiunto il record storico assoluto. Di conseguenza i prezzi di vendita sono saliti molto più velocemente ed il tasso di inflazione solo lievemente inferiore al picco di novembre.