IHS Markit PMI composito: a gennaio forte frenata dovuta alle misure anti pandemia



L'Indice Composito destagionalizzato di IHS Markit PMI della Produzione in Italia di gennaio ha segnato un forte calo posizionandosi su 50.1 da 54.7 di dicembre e segnalando una generale stagnazione della crescita del settore privato. L’indice composito è una media ponderata dell’Indice della Produzione Manifatturiera e dell’Indice dell’Attività Terziaria. Dal punto di vista settoriale, il terziario, dopo otto mesi consecutivi di espansione, è sceso in zona contrazione poiché le nuove misure anti-pandemiche hanno colpito il settore, mentre la crescita del manifatturiero è notevolmente rallentata nel corso del mese. Allo stesso tempo, il flusso generale dei nuovi ordini è di nuovo aumentato, ma ad un tasso nettamente inferiore, il più lento in 12 mesi di sequenza ed è stato solo marginale. Il calo dei nuovi ordini terziari ha controbilanciato il nuovo ma più lento rialzo della manifattura. Ciononostante, le aziende hanno riportato a gennaio un nuovo aumento delle commesse inevase, il cui tasso di accumulo è stato elevato ma il più lento da settembre scorso. Questo ha determinato un costante aumento delle assunzioni nelle aziende italiane, con un tasso di incremento occupazionale accelerato a tasso moderato. In merito ai prezzi, le pressioni inflazionistiche sono rimaste tra le più forti di sempre, ma il tasso medio di incremento sia dei prezzi di acquisto che di vendita è rallentato rispetto ai rispettivi record avutisi lo scorso novembre.