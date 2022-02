IHS Markit PMI Settore Terziario: a gennaio produzione in calo con le nuove restrizioni anti Covid



Dalla lettura degli ultimi dati PMI di gennaio, il settore terziario italiano è sceso in zona contrazione, colpito dalle nuove restrizioni introdotte per frenare la diffusione della variante Omicron. Sia la produzione che i nuovi ordini hanno indicato la prima contrazione da aprile scorso, sebbene i tassi di decremento siano stati complessivamente solo marginali. Di conseguenza la fiducia è scesa ai minimi in 12 mesi, con le aziende che lo hanno principalmente collegato ai timori di indebolimento della domanda dei clienti e alle relative restrizioni dovute al COVID-19. Per gli altri indici, le pressioni inflazionistiche sono rimaste forti, anche se i tassi di incremento dei costi e delle tariffe applicate si sono ulteriormente attenuati rispetto ai picchi di novembre.

L'Indice principale destagionalizzato IHS Markit PMI dell’Attività Terziaria in Italia è sceso a gennaio a 48.5 da 53.0 di dicembre, segnalando la prima contrazione della produzione dei servizi da aprile scorso, sebbene generalmente marginale.

Domanda in calo

Il principale fattore che ha causato la contrazione di gennaio è legato all’indebolimento delle condizioni della domanda. Il flusso dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende terziarie italiane è diminuito per la prima volta in nove mesi, con le aziende intervistate che lo hanno collegato all’indebolimento della domanda a causa delle nuove restrizioni attuate per frenare l’ondata pandemica. Segni di resilienza si sono tuttavia avuti nella domanda nazionale, mentre quella estera è diminuita per il secondo mese consecutivo e al tasso più severo da gennaio dello scorso anno. Allo stesso tempo, le pressioni inflazionistiche sono rimaste forti. I costi sostenuti sono estremamente aumentati viste le frequenti citazioni in merito all’aumento del costo del carburante, dei materiali, del trasporto, dei salari e dell’energia. Le tariffe medie applicate dal settore terziario sono di conseguenza aumentate per il quarto mese consecutivo e in modo elevato. Le aziende intervistate hanno collegato l’aumento delle tariffe agli sforzi fatti per mantenere i loro margini di profitto. Detto ciò, il tasso di inflazione sia dei costi che dei prezzi di vendita è diminuito ulteriormente rispetto ai picchi di novembre. Nonostante il calo dei nuovi ordini di gennaio, le aziende terziarie hanno registrato di nuovo un rialzo del lavoro inevaso, estendendo l’attuale sequenza di incremento a cinque mesi. I dati raccolti hanno attribuito quest’ultimo incremento alle forti vendite registrate nell’ultimo trimestre 2021, così come all’assenza del personale causata dalla pandemia. Il tasso di accumulo di ordini in giacenza è sceso ai minimi in tre mesi ed è stato comunque lieve. Il livello occupazionale di gennaio è pertanto aumentato per il nono mese consecutivo. Gli intervistati hanno dichiarato che le loro aziende hanno incrementato le assunzioni in linea con le previsioni di aumento delle vendite nei prossimi mesi. C’è da notare che il tasso di creazione occupazionale è leggermente aumentato rispetto a dicembre, segnando un valore storicamente elevato. Per concludere, nel primo mese del 2022, le preoccupazioni sulle nuove restrizioni pandemiche e l’indebolimento della domanda hanno intaccato la fiducia del settore sull’attività nei prossimi dodici mesi. Sebbene le aziende siano rimaste nel complesso ottimiste, il livello di positività è sceso ai minimi in 12 mesi, e quelle che hanno mostrato fiducia, l’hanno collegata alla speranza di un forte rilancio economico e al miglioramento della domanda grazie all’attenuamento dei problemi legati al COVID-19.