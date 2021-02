IHS Markit PMI terziario: a gennaio prosegue la morsa della contrazione



Nel primo mese del 2021, gli ultimi dati PMI presentano un settore terziario ancora in contrazione, anche se ad un tasso più debole. L’attività economica ed i nuovi ordini continuano ad indicare un calo, mostrando però i ritmi di riduzione minori in tre e quattro mesi rispettivamente. Contemporaneamente la fiducia sulle prospettive economiche nei prossimi 12 mesi ha segnato un rialzo, collegato dalle aziende intervistate alla speranza di un allentamento delle restrizioni e di una forte ripresa economica.

A gennaio, il principale indice di questo report, ovvero l’Indice destagionalizzato delle Attività Economiche che chiede alle aziende monitorate di paragonare l’andamento dell’attività del mese in corso rispetto a quello precedente, si è posizionato su 44.7. Per sei mesi consecutivi questo parametro ha registrato valori inferiori alla soglia di non cambiamento di 50.0 ed ha indicato un forte calo della produzione terziaria. Rispetto a 39.7 di dicembre, l’ultimo indice ha tuttavia mostrato una contrazione molto più moderata. Questo persistente declino della produzione è ancora una volta collegato alla riduzione del flusso di ordini, vista la domanda debole e le attuali restrizioni anti COVID-19. L’ultimo calo è stato solido e il più lento dallo scorso settembre.

Anche la domanda estera è rimasta debole ad inizio 2021 segnando il diciannovesimo declino mensile consecutivo delle esportazioni, peraltro generalmente marcato. Allo stesso tempo, il livello degli ordini in giacenza è di nuovo diminuito e ad un tasso mensile leggermente accelerato. Leggendo i commenti raccolti si evince che, grazie all’indebolimento delle vendite le aziende monitorate hanno potuto direzionare le loro risorse sugli ordini non ancora completati. Di conseguenza, a gennaio il tasso di riduzione degli organici del terziario ha continuato ad essere netto, variando di poco rispetto a dicembre. Tuttavia, la perdita di posti di lavoro è stata soprattutto attribuita alla mancata sostituzione del personale dimissionario e all’utilizzo della cassa integrazione. In concomitanza, le aziende hanno registrato a gennaio un’altra ondata di inflazione dei costi, con il più veloce incremento in tre mesi anche se notevolmente inferiore alla media di lungo termine. Le aziende intervistate hanno menzionato come principali fattori di inflazione l’aumento dei costi relativi a utenze e carburante, ma anche le spese aggiuntive relative al coronavirus.