IHS Markit PMI composito Italia: a gennaio rallenta il calo della produzione



Ad inizio 2021 l’Indice Composito della Produzione elaborato da HIS Markit ha registrato 47.2, segnando un forte rialzo da 43.0 di dicembre e mostrando una contrazione più debole della produzione del settore privato italiano. Ciò detto, il tasso di calo a gennaio si è mantenuto generalmente moderato ed è parzialmente collegato al forte declino dell’attività terziaria, che ha più che controbilanciato l’accelerazione dell’espansione della manifattura.

Allo stesso tempo, il flusso di nuovi ordini ha di nuovo mostrato valori in contrazione, estendendo la sequenza negativa a quattro mesi. Tuttavia, il tasso di calo dei nuovi ordini è rallentato moderatamente, segnando il valore minore da ottobre.

Contemporaneamente, la domanda estera di beni e servizi italiani è migliorata segnando un’accelerazione della crescita nel corso del mese. Le aziende italiane hanno nel contempo attuato nuove riduzioni sui livelli occupazionali, ad un tasso sostenuto e simile a quello di dicembre.

Ciò è avvenuto poiché la forte contrazione degli organici dei servizi ha contrastato le nuove assunzioni avutesi nel manifatturiero. Parlando di prezzi, il carico dei costi di gennaio ha segnato un forte aumento registrando il più rapido tasso di inflazione da novembre 2018.

Ciononostante, i prezzi medi di vendita del settore privato hanno continuato a diminuire, segnando la più forte riduzione degli ultimi quattro mesi. Per concludere, a gennaio la fiducia si è rafforzata indicando i valori più alti da settembre scorso. Rispetto a quanto vistosi a dicembre, sia le aziende manifatturiere che dei servizi hanno registrato un maggiore livello di ottimismo sulle prospettive di produzione nei prossimi 12 mesi.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Feb 2021 10:45