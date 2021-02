Detto ciò, con le misure di contenimento che probabilmente limiteranno l’economia dell’eurozona nei prossimi mesi e forse fino al secondo trimestre, vista la lentezza del processo di vaccinazione, l’attenzione si concentrerà sulla necessità di politiche fiscali e monetarie di sostegno, soprattutto per prevenire nuovi tagli occupazionali nei settori colpiti maggiormente quali l’accoglienza, viaggi e turismo e la vendita al dettaglio. Molte aziende, con l’aumento dei costi, hanno subito un’atro duro colpo, con prezzi di acquisto saliti al record in due anni e il conseguente restringimento dei margini. In molti casi, tuttavia, questo rispecchia la mancanza di capacità produttiva a breve termine e il ritardo dei trasporti, fattori che nei prossimi mesi dovrebbero attenuarsi, contribuendo così ad alleviare tali pressioni sui costi”.

Classifica del PMI Composito per Paese

- Germania: 50.8 (flash 50.8 e minimo in 7 mesi);

- Francia: 47.7 (flash 47.0 e minimo in 2 mesi);

- Italia: 47.2 (massimo in 3 mesi);

- Spagna: 43.2 (minimo in 2 mesi);

- Irlanda: 40.3 (minimo in 8 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Feb 2021 10:54