IHS Markit PMI composito eurozona: a novembre c'è ripresa ma quanto durerà?

Tanto quanto le differenze di crescita per settore, la ripartizione dei dati nazionali monitorati ha mostrato valori fortemente dissimili nel mese di novembre. Anche se rallentata ai minimi in sette mesi, l’Irlanda ha registrato l’espansione più rapida nei dati di produzione composita manifatturiera e terziaria. Nel frattempo, Spagna, Italia e Francia hanno tutte indicato rialzi più veloci nettamente superiori alle rispettive medie storiche. E’ nella maggiore economia del blocco dell’eurozona, la Germania, che si è registrata tuttavia la crescita più lenta, che ha mostrato valori poco diversi dai minimi in otto mesi di ottobre. Tornando alla visione generale dell’eurozona, il flusso dei nuovi ordini di novembre ha continuato ad aumentare ad un tasso che è stato il più debole da aprile mostrando un continuo rallentamento da luglio, mese in cui la crescita ha toccato il valore più forte in 21 anni.

Crescono le commesse inevase

Si è anche registrato un incremento più lento delle commesse estere. Cionondimeno, la pressione sulla capacità è di nuovo aumentata, registrando per il nono mese consecutivo un incremento del livello di accumulo ordini inevasi. Il volume delle commesse acquisite e non ancora completate è aumentato ad un tasso particolarmente alto a causa dei limiti imposti dalle interruzioni sulla fornitura che hanno frenato la produzione. Tuttavia, novembre ha indicato un nuovo aumento dei posti di lavoro visto che le aziende hanno continuato a rinvigorire la forza lavoro per poter ridurre l’accumulo degli ordini in giacenza. Sia nel manifatturiero che nel terziario si sono registrati forti tassi di incremento occupazionale. Per quanto riguarda gli altri indici, le pressioni sui prezzi sono rimaste intense e diffuse nei territori dell’eurozona, con accelerazioni che a novembre hanno toccato nuovi tassi record di inflazione dei costi e delle vendite. In ultimo, a novembre la fiducia si è indebolita toccando il valore minimo in dieci mesi, rispecchiando il deterioramento dell’ottimismo del terziario.