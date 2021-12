IHS Markit PMI composito: a novembre produzione in aumento ma pesa l'inflazione



Secondo quanto comunicato da IHS Markit, l'Indice Composito destagionalizzato della Produzione in Italia ha registrato a novembre 57.6 da 54.2 di ottobre. Quest’ultima lettura ha indicato il decimo mese consecutivo di incremento della produzione del settore privato italiano.

Il tasso di crescita è stato il più rapido da agosto e nel complesso elevato. L’indice composito è una media ponderata dell’Indice della Produzione Manifatturiera e dell’Indice dell’Attività Terziaria.

La produzione industriale di novembre ha continuato a salire a ritmo forte, registrando la crescita maggiore in cinque mesi, mentre l’attività terziaria è aumentata ad un tasso più rapido e nel complesso sostenuto.

Anche il flusso dei nuovi ordini delle aziende italiane ha indicato a novembre un aumento, estendendo l’ininterrotta sequenza di espansione da febbraio.

Quello di novembre è stato un aumento netto ed il più rapido in tre mesi, alimentato dal rialzo quasi record dei livelli di esportazione. Visto l’intensificarsi delle pressioni sulla capacità manifestatesi con la crescita record delle commesse inevase, le aziende hanno aumentato a novembre i livelli occupazionali a tasso accelerato.

Riferendosi all’andamento dei prezzi di novembre, quelli d’acquisto sono aumentati al tasso più veloce mai registrato, con le aziende che hanno reagito con un aumento record dei prezzi di vendita nella storia dell’indagine. È di nuovo nel manifatturiero che le pressioni inflazionistiche si sono mostrate con maggiore intensità.