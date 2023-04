PMI Manifatturiero Italia: a marzo solida crescita della produzione

Pochi ordini in arrivo

Alcune aziende manifatturiere hanno riferito che l'aumento delle vendite ha contribuito all'incremento della produzione, sebbene la crescita sia stata sostenuta anche dallo smaltimento del lavoro inevaso e dall’incremento delle scorte. Gli ultimi dati hanno mostrato che gli ordini in fase di lavorazione sono diminuiti nella misura più marcata dallo scorso ottobre, mentre le giacenze di prodotti finiti sono aumentate marginalmente per la prima volta in cinque mesi. In un contesto di aumento dei tassi d'interesse e di incertezza macroeconomica globale, i partecipanti hanno riferito che l'esitazione dei clienti e la riluttanza a impegnarsi in nuove vendite hanno limitato le acquisizioni di nuovi ordini a marzo. Nel complesso, le vendite sono aumentate marginalmente dopo un mese di simili crescite a febbraio. Secondo gli intervistati, una fonte fondamentale dell'aumento delle vendite complessive a marzo sono stati nuovi ordini destinati all’esportazione, che hanno infatti mostrato un lieve aumento per la prima volta in quasi un anno.

Le vendite deludenti hanno fatto sì che le aziende mantenessero un approccio cauto rispetto agli acquisti, che a marzo si sono ridotti per il decimo mese consecutivo. Le aziende hanno segnalato che l'ultima riduzione degli acquisti riflette in parte una preferenza per l'utilizzo delle scorte. Gli ultimi dati hanno mostrato che le scorte di beni produttivi non sono cresciute, ma sono rimaste invariate dopo una sequenza di tre mesi di esaurimento.

Aumenta ancora l’occupazione

Le aziende si sono dimostrate più fiduciose nelle loro attività di assunzione, con un aumento dell'occupazione registrato ancora una volta nel mese di marzo. La crescita è stata registrata ininterrottamente su base mensile per oltre due anni e mezzo, e l'ultimo aumento è stato il migliore registrato in oltre un anno. Le assunzioni riflettono in parte le crescenti aspettative di produzione dei prossimi 12 mesi. Le aziende sperano ampiamente che le vendite aumentino, dato che l'attività di mercato continua a normalizzarsi dopo un prolungato periodo di interruzione dall'inizio della pandemia Covid-19. La maggiore fiducia nelle prospettive riflette anche l'evidenza che le sfide che hanno perturbato i mercati dei prodotti dall'inizio della pandemia continuano a indebolirsi.