PMI Manifatturiero Eurozona: a marzo produzione industriale in leggero aumento

La maggiore disponibilità di articoli, insieme al calo della domanda di fattori produttivi, avrebbe indotto i venditori a ridurre i prezzi applicati. Questo, insieme alle notizie di una riduzione dei costi energetici, ha portato al primo calo dei prezzi medi dei fattori produttivi in quasi tre anni. I prezzi di fabbrica hanno continuato ad aumentare, ma il tasso di inflazione dei prezzi alla vendita è sceso a un minimo in 26 mesi ed è stato solo marginalmente maggiore della sua media storica. Nel frattempo, gli ultimi dati delle indagini hanno continuato a segnalare un aumento del personale nel settore manifatturiero dell'eurozona. Il tasso di creazione di posti di lavoro è stato modesto e poco variato rispetto a febbraio. Tuttavia, la fiducia delle imprese ha subito una lieve flessione e il livello complessivo di ottimismo è sceso ai minimi in tre mesi.

La produzione si indebolirà nei prossimi mesi

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “Il settore manifatturiero dell'Eurozona continua a trovarsi in una situazione problematica, con le fabbriche che hanno registrato un calo della domanda di beni per l'undicesimo mese consecutivo, a causa dell'aumento del costo della vita, della politica monetaria più restrittiva, del passaggio al destoccaggio delle scorte e della scarsa fiducia dei clienti. Fortunatamente, un miglioramento record dei tempi di consegna dei fornitori e una maggiore disponibilità di fattori produttivi hanno permesso alle aziende di evadere gli ordini effettuati nei mesi precedenti, il che significa che la produzione è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi due mesi. Tuttavia, l'attuale livello di produzione non è chiaramente sostenibile ed è inevitabile che la produzione si indebolisca nei prossimi mesi, a meno che il volume dei nuovi ordini non ricominci a crescere. Nel frattempo, la carenza di domanda ha portato a un importante spostamento del potere di determinazione dei prezzi dal venditore all'acquirente. Anche i prezzi più bassi dell'energia stanno contribuendo a ridurre i costi, per cui i prezzi pagati per i fattori produttivi dalle fabbriche sono ora in media in forte calo, scendendo per la prima volta da quando la domanda è crollata durante le prime chiusure per la pandemia nel 2020. Questi costi più bassi si traducono in aumenti più lenti dei prezzi di vendita, che a loro volta dovrebbero tradursi in una riduzione dei prezzi pagati dai consumatori”.