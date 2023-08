HCOB PMI composito Italia: a luglio il manifatturiero guida l'ulteriore contrazione



L’andamento del settore privato in Italia non è certo positivo, nonostante le performance discreta dei servizi. C’è di buono che rimane almeno la fiducia delle imprese sul futuro.

Infatti, l'aumento dell'attività terziaria non è riuscito a impedire un ulteriore calo della produzione complessiva del settore privato nel mese di luglio, poiché l'economia manifatturiera è rimasta bloccata in una fase di contrazione.

Al netto dei fattori stagionali, l'Indice HCOB PMI sulla Produzione Composita in Italia ha registrato un valore di 48.9, in calo rispetto a 49.7.

Il valore di luglio è stato il più basso dallo scorso novembre.

Anche i nuovi ordini del settore manifatturiero hanno subito un forte calo a luglio, più che compensando il leggero aumento delle nuove attività nel settore dei servizi.

Entrambi i settori hanno dato prova di capacità d’avanzo, con arretrati di lavoro in calo in ambedue.

Il leggero calo dell'occupazione nei servizi ha contrastato con un aumento marginale del volume di personale nel settore manifatturiero.

Sul fronte dei prezzi, le imprese manifatturiere hanno registrato un notevole calo dei costi dei fattori produttivi, in confronto a una forte inflazione nei servizi.