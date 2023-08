HCOB PMI composito Eurozona: a luglio economia ancora in flessione

La fiducia delle imprese ha subito un ulteriore calo all'inizio del terzo trimestre, scendendo al livello più basso registrato finora quest’anno e segnando il quinto mese consecutivo di riduzione delle aspettative di crescita. Sia i produttori che i fornitori di servizi si sono dimostrati meno ottimisti sulle prospettive a 12 mesi. I dati dell'indagine di luglio hanno continuato a mostrare un raffreddamento delle pressioni sui prezzi in tutta l'area dell'euro. In particolare, il tasso complessivo di inflazione dei costi dei fattori produttivi è sceso ulteriormente al di sotto della sua media di lungo termine durante l'ultimo periodo di indagine, scendendo al minimo in 32 mesi. Si è assistito anche a un rallentamento dell'aumento dei prezzi applicati, con un'inflazione dei prezzi alla vendita notevolmente più contenuta rispetto ai tassi registrati nei primi mesi del 2023. Nel complesso, i prezzi fissati per i beni e i servizi della zona euro sono aumentati al ritmo più debole dal febbraio 2021. Tuttavia, sia per i prezzi alla vendita che per quelli d’acquisto, è stato il settore manifatturiero a svolgere il ruolo più significativo nel rallentamento dell'inflazione di luglio. Le pressioni sui prezzi nel settore dei servizi, nonostante un leggero raffreddamento nel mese, sono rimaste complessivamente forti.

Secondo Dr. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “L'eurozona ha iniziato male la seconda metà dell'anno. Secondo l’indagine PMI, la produzione economica è scesa a luglio dopo la stagnazione del mese precedente e la crescita generalmente solida dei primi cinque mesi dell'anno. Il crollo dell'attività è guidato dal settore manifatturiero, ma anche la crescita dell'attività dei servizi si è raffreddata, riducendo il sostegno all'economia generale. Non è necessario avere poteri magici per vedere che la crescita dell'occupazione si arresterà nei prossimi mesi, viste le prospettive meno rosee per l'economia. Tuttavia, almeno per ora, le aziende sono ancora piuttosto restie a ridurre il personale nel settore dei servizi e, piuttosto, decidono di assumere meno personale. Una fase di debolezza è annunciata nel terziario dalla caduta dell'indice delle nuove imprese in entrata in territorio di contrazione. In questo contesto il fatto che l'inflazione, secondo l'indagine PMI, sia diminuita solo leggermente rispetto al mese precedente, potrebbe essere fonte di preoccupazione per la Banca Centrale Europea. L'andamento del settore dei servizi dell'eurozona è notevolmente diversificato. Mentre le imprese di servizi francesi hanno frenato la loro attività, quelle spagnole continuano a espandersi a un ritmo piuttosto sostenuto, nonostante un notevole rallentamento rispetto al primo trimestre. Le aziende spagnole, inoltre, sono ancora in vena di assunzioni, mentre quelle italiane hanno iniziato a tagliare i posti di lavoro. I risultati economici contrastanti rendono ancora più difficile il lavoro della BCE”.