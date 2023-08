HCOB PMI Terziario: a luglio la crescita del terziario continua a contrarsi



Il settore dei servizi italiano ha registrato un aumento dell'attività nel mese di luglio, ma la crescita si è attenuata fino a raggiungere il minimo in sei mesi a causa di una generale stagnazione delle vendite. Le pressioni sui prezzi sono rimaste prevalenti, mentre per la prima volta dall'aprile 2021 si è registrato un calo dell'occupazione. La fiducia per l’attività futura è stata ancora una volta positiva, ma le preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse e l'elevato costo della vita hanno fatto sì che l'ottimismo si attenuasse rispetto alla tendenza storica.

Indice PMI positivo ma in contrazione

L'indice principale dell’indagine, HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia di luglio ha registrato 51.5 rispetto al 52.2 di giugno, segnando il settimo mese consecutivo di aumento netto dell'attività. Tuttavia, l'aumento è stato modesto e il più lento da gennaio. La crescita è stata dovuta alla combinazione dell’aumento delle vendite e allo smaltimento dei lavori in fase di lavorazione. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il livello del lavoro inevaso è diminuito per il secondo mese consecutivo e al ritmo più rapido registrato dall'indagine dallo scorso settembre.

Per quanto riguarda le nuove attività, è stato registrato un ulteriore aumento, ma il ritmo di crescita è stato minimo e il più lento nell'attuale sequenza di crescita di otto mesi. Le aziende hanno segnalato che il turismo è stato un punto di forza per le nuove attività, ma l'inflazione elevata e l'aumento dei tassi di interesse hanno avuto un impatto negativo sulla spesa discrezionale.