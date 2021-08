GfK: tecnologia ancora in crescita (+21,3%) nei primi sei mesi del 2021

Trend in crescita anche per il Grande Elettrodomestico (+27,8%), con performance di vendita particolarmente positive per Asciugatrici, Lavastoviglie e i dispositivi per la Cucina. Crescita a doppia cifra anche per il comparto della Telefonia (+21,1%), il più importante per giro d’affari del mercato italiano della Tecnologia di Consumo.

Il settore che cresce di più è quello dell’Home Comfort (+52,1%), per ragioni legate alle condizioni atmosferiche di questi primi sei mesi del 2021, con un forte incremento delle vendite di condizionatori e ventilatori negli ultimi mesi di rilevazione. In forte crescita anche la Fotografia (+45,9%), che aveva fatto registrare trend molto negativi durante tutto il 2020, penalizzata dalle limitazioni alla mobilità e quindi alle attività outdoor.

Rispetto a quanto registrato da GfK nei mesi scorsi, rallenta per la prima volta la crescita del Piccolo Elettrodomestico (+16,3%) e del settore IT Office (+13,2%). Bisogna però ricordare che questi due comparti sono quelli che hanno visto gli incrementi maggiori nel corso del 2020: una frenata della crescita rientra quindi in un progressivo ritorno alla normalità del mercato. Un altro elemento da sottolineare è la difficoltà nel reperimento delle materie prime, legata soprattutto all’approvvigionamento dei semiconduttori.

Andando infine a vedere i dati più recenti relativi all’andamento della Tecnologia di consumo – riferiti al mese di giugno 2021 – emerge un trend positivo a valore per tutti i settori, ad eccezione del Piccolo Elettrodomestico e dell’IT Office, che nello stesso periodo del 2020 avevano registrato un vero e proprio boom delle vendite. Complessivamente, a giugno 2021 il mercato della Tecnologia di consumo risulta comunque in crescita del +6,2% rispetto allo stesso mese del 2020.