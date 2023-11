HCOB PMI Settore Manifatturiero Italia: a ottobre si intensifica la contrazione

Secondo Norman Liebke Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Non si mette bene per il settore manifatturiero italiano. Secondo l’indice HCOB PMI, la produzione è diminuita per il settimo mese consecutivo, con i nuovi ordini generali e quelli esteri in calo ad uno dei tassi più veloci degli ultimi 12 mesi. Analizzando i dati ufficiali ISTAT, il manifatturiero sta indicando valori in continua contrazione dal terzo trimestre del 2022. Con questi nuovi, e più deboli dati è quasi certo che il declino del manifatturiero proseguirà e probabilmente sarà più veloce. Si intensifica la recessione del settore manifatturiero, e secondo le nostre previsioni a brevissimo tempo, il PMI del manifatturiero è destinato a diminuire dello 0.5% nel quarto trimestre del 2023. Il nostro modello calcola la contrazione maggiore nei sottosettori dei beni intermedi e di consumo, con gli ultimi dati HCOB PMI che inoltre segnalano una debolezza in questi gruppi. Le aziende manifatturiere italiane sono bloccate con la debole domanda. L’incertezza sul clima economico sta chiaramente avendo un impatto sul volume dei nuovi ordini, ridottosi per il settimo mese consecutivo. La crescente tensione geopolitica e la debolezza della domanda internazionale sono le due ragioni del declino dei nuovi ordini destinati all’estero. In pratica, la continua debolezza della domanda incrementa la possibilità di un prolungamento della contrazione economica. Detto questo le imprese del settore manifatturiero intervistate sono rimaste in qualche modo ottimiste principalmente a causa della loro speranza di una ripresa del mercato. L’Indice PMI sulla Produzione Futura ha influenzato negativamente la media a lungo termine, che potrebbe essere vista come separatore tra ottimismo e pessimismo”.