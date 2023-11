HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a ottobre forte calo degli ordini

Tra le nazioni dove i dati PMI sono disponibili, l’indagine di ottobre ha evidenziato una debolezza generale e così come successo sinora dalla seconda metà dell’anno, malgrado un calo più lento, la Germania è stata la nazione a riportare la prestazione peggiore. La Francia, la seconda maggiore economia dell’unione monetaria europea, ha registrato la sua contrazione maggiore delle condizioni manifatturiere in quasi tre anni e mezzo. Cali più veloci sono inoltre stati riportati in Italia, Spagna e Irlanda, mentre la Grecia è rimasta l’unica nazione ad aver riportato un miglioramento, anche se solo leggero. I dati dell’indagine PMI hanno continuato a sottolineare la considerevole debolezza della domanda, con i nuovi ordini in contrazione ad uno dei tassi maggiori della storia dell’indagine. L’ultimo calo è stato inferiore solo a quelli osservati durante la pandemia, la crisi finanziaria globale del 2008-09 e la crisi energetica di fine 2022.

Tendenze simili sono state inoltre evidenti sia per la quantità degli acquisti che per il livello del lavoro inevaso, sottolineando quindi un’immagine cupa dell’industria manifatturiera dell’eurozona. Considerato il forte indebolimento della domanda, un calo veloce e accelerato del livello del lavoro inevaso ha segnalato gli sforzi delle aziende campione di supportare la produzione. Detto questo, il volume produttivo manifatturiero è diminuito ancora una volta notevolmente e per la seconda volta da maggio 2020, al tasso maggiore. In linea con la tendenza osservata sinora nell’anno in corso, i produttori manifatturieri dell’eurozona hanno ridotto ad ottobre le loro giacenze degli acquisti. Il tasso di contrazione in particolare è accelerato per il secondo mese consecutivo ed è stato il maggiore da novembre 2012.

Cala anche l’occupazione

Anche le giacenze dei prodotti finiti sono in calo e al tasso più elevato in oltre 2 anni. Assieme al miglioramento dei flussi di cassa avuti grazie ai minori livelli di giacenze, le aziende manifatturiere dell’eurozona hanno cercato di risparmiare sui costi effettuando anche tagli del personale. Ad inizio di questo trimestre, il livello occupazionale è crollato per il quinto mese consecutivo, con un tasso di riduzione dell’organico che ha raggiunto il suo livello più veloce da agosto 2020. Un calo più veloce del livello del personale si è inoltre verificato a causa del peggioramento delle previsioni di crescita futura delle aziende.