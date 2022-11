S&P Global PMI Manifatturiero eurozona: a ottobre domanda dei beni in caduta libera

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di ottobre

- Irlanda: 51.4 (minimo in 2 mesi);

- Grecia: 48.1 (minimo in 22 mesi);

- Paesi Bassi (47.9 minimo in 27 mesi);

- Francia: 47.2 (flash 47.4 e minimo in 29 mesi);

- Austria: 46.6 (minimo in 28 mesi);

- Italia: 46.5 (minimo in 29 mesi);

- Germania: 45.1 (flash 45.7 e minimo in 28 mesi);

- Spagna: 44.7 (minimo in 29 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 02 Nov 2022 10:20