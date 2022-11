S&P Global PMI Manifatturiero: a ottobre si intensifica la contrazione

Ad inizio del terzo trimestre, una tendenza simile è stata registrata per il volume degli ordini ricevuti, diminuiti per la sesta volta in altrettanti mesi, e al tasso di declino maggiore da maggio 2020. Secondo le aziende aderenti all'indagine, la causa principale è stata la debole domanda da parte dei clienti causata dall'incertezza economica, dalle pressioni inflazionistiche e dai problemi inerenti al Covid-19. Ad ottobre, anche l'afflusso dei nuovi ordini dall'estero ha riportato un calo, al tasso di riduzione più veloce da luglio che in generale è stato elevato. Di conseguenza, le aziende manifatturiere hanno ridotto ancora una volta ad ottobre la loro attività di acquisti, estendendo l'attuale sequenza di declino a cinque mesi. L’ultimo calo in particolare è stato il maggiore in oltre due anni.

Un mix di inflazione e scarsa domanda

La più debole attività di acquisto è stata evidente nel primo crollo della giacenza degli acquisti da maggio. Le aziende campione hanno collegato il declino al rinvio degli acquisti, così come ai ritardi delle consegne. È chiaro che i tempi medi di consegna si sono allungati ulteriormente ad ottobre, a causa della carenza di materiale e ai problemi con i trasporti. I ritardi sono diminuiti su base mensile, pur rimanendo storicamente elevati rispetto ai dati storici. Analizzando gli altri indicatori, si evince che, così come successo ogni mese da giugno, ad ottobre le giacenze dei prodotti finiti hanno continuato ad aumentare. Secondo i dati raccolti, la causa dell'ultima crescita è da attribuire ai ritardi di raccolta ordini da parte dei clienti e alle deboli vendite. I dati di ottobre hanno inoltre evidenziato l'ennesima presenza di capacità in eccesso presso i manifatturieri italiani. Il livello del lavoro inevaso è diminuito al tasso maggiore da marzo 2013. Tuttavia, il livello occupazionale è aumentato ulteriormente ad inizio del quarto trimestre, con le aziende che hanno riportato di aver assunto personale in previsione della ricrescita della domanda. Detto questo, il tasso di creazione occupazionale è però rallentato segnando un ritmo solo marginale. Sul fronte dei prezzi, ad ottobre sono aumentati ancora una volta i costi affrontati dalle aziende. I costi energetici e del materiale, così come il tasso di cambio sfavorevole sono state le cause principali citate per la maggiore inflazione. Malgrado risulti storicamente rapida, la crescita è diminuita considerevolmente da settembre e di conseguenza i prezzi di vendita sono aumentati ad un tasso leggermente indebolito. Guardando avanti, l'ottimismo delle aziende riguardo all’attività futura, anche se ha riportato un miglioramento mensile, è rimasto storicamente debole rispetto agli standard storici. Laddove le aziende hanno espresso ottimismo per l’attività dei prossimi 12 mesi, questo è stato collegato alla speranza di una ricrescita della domanda e al rallentamento delle pressioni inflazionistiche.