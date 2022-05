S&P Global PMI Manifatturiero Italia: ad aprile la produzione rallenta al minimo in 22 mesi

Forte crescita dei costi

Con la carenza di materiale che pesa sulla crescita della produzione e gli attuali ritardi sulle forniture, i produttori manifatturieri hanno riportato ad aprile l’ennesima, ma più lenta, crescita dell’attività di acquisto, attribuita dalle aziende campione agli sforzi nel costituire giacenze di sicurezza e alle maggiori esigenze della produzione. Detto ciò, la giacenza degli acquisti è diminuita per la prima volta da settembre 2021, con una diffusa incidenza di carenza di materiale. Anche le giacenze dei prodotti finiti sono diminuite ad aprile, di nuovo a causa dei problemi sulla fornitura e al conseguente utilizzo delle giacenze per soddisfare gli ordini.

Passando ai prezzi, le imprese manifatturiere hanno registrato ad aprile una nuova forte crescita dei costi, con un tasso di inflazione in salita al livello massimo in quattro mesi, causato secondo le aziende intervistate dall’aumento dei costi energetici, di materiale e di trasporto. Le aziende campione hanno di conseguenza innalzato ancora una volta ad aprile i loro prezzi di vendita. In particolare, il tasso di crescita è stato il più alto nella storia dell’indagine. Analizzando gli altri indicatori si evince che la pressione sulla capacità continua ad aumentare, con il livello del lavoro inevaso presso le aziende manifatturiere italiane in aumento per la sedicesima volta in altrettanti mesi. La carenza di materiale ha apparentemente influito sull’abilità delle aziende nel soddisfare gli ordini. Malgrado elevato, il tasso di accumulo del lavoro inevaso è stato il più debole in otto mesi. Ad aprile, i produttori manifatturieri hanno continuato di conseguenza ad assumere personale aggiuntivo. Il tasso di creazione occupazionale è stato però il più lento da novembre 2020. Guardando avanti, ad aprile le aziende campione hanno mantenuto un approccio positivo in merito all’attività del prossimo anno, anche se il livello di ottimismo è stato molto più debole. L’Indice della Produzione Futura è variato di poco rispetto al valore minimo in due anni di marzo ed è rimasto inferiore alla media. Secondo i dati dell’indagine, la guerra in Ucraina e la forte pressione inflazionistica hanno pesato sull’ottimismo.