S&P Global PMI Manifatturiero Eurozona: ad aprile l'inflazione rallenta ancora la crescita

Complessivamente, ad aprile la produzione manifatturiera dell’eurozona è aumentata. Il tasso di espansione è stato però solo marginale e il più lento osservato durante l’attuale sequenza di crescita iniziata a luglio 2020. I produttori dei beni di consumo e intermedi hanno guidato l’ultima crescita, mentre i beni capitali hanno registrato la loro prima contrazione della produzione in quasi due anni. Gli ultimi dati hanno inoltre sottolineato ad inizio del secondo trimestre una debole crescita del livello dei nuovi ordini. Malgrado mostri ancora un aumento generale, l’espansione dei nuovi ordini è stata modesta e la più debole della sequenza di crescita di 22 mesi.

Calano gli ordini dall’estero

La più bassa crescita della domanda di beni dell’eurozona, riflette in parte la debolezza del mercato delle esportazioni. Gli ordini esteri, incluso il traffico intra-eurozona, sono infatti diminuiti per il secondo mese consecutivo. Ad aprile, la crescita della produzione è stata inoltre influenzata al ribasso dalle attuali e forti interruzioni sulla catena di distribuzione. Le aziende campione hanno continuato a riportare diffuse carenze per parecchie materie prime e componenti, anche se i problemi con i trasporti sono stati menzionati come conseguenza della guerra in Ucraina e dell’inasprimento delle restrizioni anti Covid in Cina. Nel complesso, l’entità di allungamento dei tempi medi di consegna è stata considerevole. Conseguentemente allo scarso approvvigionamento, ad aprile i fornitori hanno innalzato i prezzi di vendita di materie prime e componenti. Ad aggravare il caro prezzo è stata l’impennata dei costi del carburante e dell’energia, con gli ultimi dati dell’indagine che hanno segnalato una notevole inflazione dei prezzi di acquisto, la maggiore in cinque mesi.

Prezzi di vendita in forte aumento

Per contrastare la pressione sui margini, i manifatturieri dell’eurozona hanno aumentato i loro prezzi di vendita al livello maggiore della storia dell’indagine, iniziata nel novembre del 2002. I produttori manifatturieri della zona euro hanno tuttavia continuato ad acquistare materiale ad aprile riuscendo a creare giacenze, anche se l’aumento dell’attività di acquisto è stato il più debole da novembre 2020. Le giacenze dei prodotti finiti sono però ancora una volta diminuite. Allo stesso tempo, l’aumento della pressione sulla capacità operativa è risultato evidente, il livello del lavoro inevaso infatti è cresciuto ancora una volta. Tuttavia, visto il nuovo forte aumento del livello occupazionale, il tasso di accumulo degli ordini in fase di lavorazione è stato il più debole da gennaio 2021. Il ritmo di creazione occupazionale è stato leggermente più veloce di quello di marzo e ha superato la media storica con un margine notevole. Per concludere, dopo il crollo di marzo al livello minimo da maggio 2020, la previsione di produzione futura di aprile si è rafforzata leggermente. Detto questo, l’ottimismo delle aziende è rimasto ben al di sotto di quanto osservato a marzo con le preoccupazioni riguardanti l’inflazione e la guerra in Ucraina che hanno offuscato le prospettive dei prossimi 12 mesi.