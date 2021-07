Per il mercato questo sta significando ipotizzare una Fed che potrebbe movimentare i tassi al rialzo più in là nel tempo, portando oggi ad un calo dei tassi sul segmento a 2 anni, mentre invece rimangono sostanzialmente fermi i tassi a lungo/lunghissimo termine che invece guardano al fatto che i salari iniziano ad avere una dinamica più paragonabile a quella dell’inflazione core.

La sintesi finale è che i dati di oggi regalano alle borse uno scenario ancora ideale: segnali di miglioramento del mercato del lavoro, ma ad un ritmo più graduale, tale da allontanare per ora la percezione di una Fed nelle imminenze di agire anche su fronte tassi. In estrema sintesi miglioramento sì, ma senza fretta tale da stuzzicare le banche centrali a ritirare parte dell’accomodamento monetario.

La parola ora passa ai dati sull’inflazione US di dicembre attesi per il 13 luglio.

Lo scenario di riferimento per il semestre rimane al momento ancora improntato a un appiattimento della curva US con tassi a lungo termine in calo, a mano a mano che diventerà chiaro l’impatto potenziale sui consumi tra qualche trimestre di un’inflazione che potrebbe permanere su livelli più alti vs fase pre pandemica ancora per qualche trimestre e non solo per qualche mese.

Scenario, pertanto, ancora favorevole alle borse, in modo particolare del tech che va a braccetto con tassi a lungo termine in calo.

Antonio Cesarano, Chief Global Strategist, Intermonte

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 02 Jul 2021 16:36