S&P Global PMI Manifatturiero: a dicembre continua la crisi

Capacità produttiva inutilizzata ma continuano le assunzioni

Le scorte di pre-produzione sono di conseguenza diminuite per la seconda volta in tre mesi e in modo moderato nel complesso. I tempi di consegna dei fattori produttivi si sono comunque ulteriormente allungati, a causa delle segnalazioni di problemi di trasporto e di carenza di materiali, anche se i ritardi sono stati i meno gravi da settembre 2020. Nel frattempo, le scorte di prodotti finiti sono diminuite per la prima volta da maggio, poiché a quanto pare le aziende stanno ottimizzando le scorte a causa dell'attuale clima economico. Tuttavia, il tasso di calo è stato solo lieve. I dati di dicembre hanno inoltre evidenziato il persistere di segnali di capacità inutilizzata presso i produttori di beni italiani, come evidenziato dal settimo calo consecutivo degli arretrati di lavoro. Secondo le aziende partecipanti, il calo delle nuove attività ha permesso di indirizzare le risorse verso gli ordini inevasi. Il tasso di esaurimento degli arretrati è stato solido, ma il più basso da luglio. A dicembre, tuttavia, i produttori di beni italiani hanno continuato ad assumere personale. L'ultimo aumento del numero di dipendenti è stato marginale, ma ha esteso l'attuale sequenza di creazione di posti di lavoro a 28 mesi. Per quanto riguarda i prezzi, i costi affrontati dai produttori italiani sono aumentati ulteriormente a dicembre, prolungando l'attuale sequenza di inflazione iniziata a metà del 2020. L'energia, i materiali e gli imballaggi sono stati citati come i principali fattori di aumento. In particolare, il tasso di inflazione è stato il più contenuto dall'ottobre 2020. In risposta all'aumento dei costi, nell'ultimo mese dell'anno le imprese hanno nuovamente aumentato i prezzi di vendita. Il tasso di aumento è stato il più lento in 22 mesi, ma è stato comunque significativo rispetto agli standard storici. Infine, sono giunte notizie positive per quanto riguarda la fiducia delle imprese a dicembre, con le prospettive di produzione per il prossimo anno migliorate fino a raggiungere il massimo in sette mesi. L'ottimismo è stato attribuito alle speranze di ripresa dei mercati chiave, al miglioramento della domanda e ai nuovi investimenti.