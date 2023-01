S&P Global PMI Manifatturiero Eurozona: a dicembre rallenta ancora la contrazione



Durante l’ultimo mese del 2022 diminuisce l’intensità di contrazione del settore manifatturiero dell’eurozona, con l’attenuazione delle pressioni inflazionistiche e le condizioni più stabili della catena di fornitura che hanno dato tregua ai produttori di beni. Rimane però evidente la debolezza della domanda dei clienti sotto forma di calo di nuovi ordini ricevuti. Le aziende hanno trasferito la maggiore capacità produttiva nella riduzione del lavoro inevaso. Allo stesso tempo, a dicembre, malgrado il crollo del volume dell’attività di acquisto e della produzione, sono stati registrati nuovi aumenti delle giacenze dei fattori produttivi e dei prodotti finiti. Detto questo, continua la crescita occupazionale, con l’ottimismo in salita al livello massimo in sette mesi.

L'indice S&P Global PMI per il Settore Manifatturiero dell’Eurozona di dicembre ha raggiunto un valore al di sotto della soglia neutra di non cambiamento di 50.0 per il sesto mese consecutivo, mostrando un peggioramento delle condizioni operative del settore. Detto questo, attestandosi a 47.8, in salita da 47.1 di novembre, questo rappresenta il valore massimo in tre mesi segnalando una più leggera contrazione.

Produzione in calo e pochi ordini

I dati settoriali hanno mostrato un continuo peggioramento nei mercati dei beni di consumo e intermedi, mentre i produttori di beni capitali hanno registrato un marginale miglioramento. Tutti i costituenti dell’eurozona monitorati, che nel totale rappresentano circa l’89% dell’attività manifatturiera dell’eurozona, hanno registrato a dicembre un PMI manifatturiero al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0, segnalando una debolezza generale. Detto questo, a dicembre il calo si è ridotto ad eccezione della Grecia, dove è stato osservato un maggiore declino. Segnando il settimo mese consecutivo di contrazione, cala a dicembre la produzione manifatturiera dell’eurozona. Detto questo, la contrazione è stata solo moderata e la più debole da giugno. Il calo della produzione ha coinciso con l’ennesimo crollo dei nuovi ordini ricevuti, con la domanda dei beni dell’eurozona rimasta generalmente debole. In linea con la tendenza della produzione, il declino delle vendite industriali si è indebolito da novembre ed è stato il più basso in quattro mesi. Una contrazione più lenta dei nuovi ordini esteri, incluso il commercio intra eurozona, ha inoltre favorito la riduzione generale dei nuovi ordini ricevuti.