Eurozona: ad ottobre disoccupazione cala al 7,3%. In Italia in crescita al 9,4%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a ottobre 2021 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato al 7,3%, in calo rispetto al 7,4% di settembre 2021 e all'8,4% di ottobre 2020. Il tasso di disoccupazione dell'UE è del 6,7% a ottobre 2021, stabile rispetto a settembre 2021 e in calo rispetto a 7,5% a ottobre 2020.

Eurostat stima che nell'ottobre 2021 fossero disoccupati 14,312 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 12,045 milioni nell'area dell'euro. Rispetto a settembre 2021, il numero di disoccupati è diminuito di 77.000 unità nell'UE e di 64.000 unità nella zona euro. Rispetto a ottobre 2020, la disoccupazione è diminuita di 1.650 milioni nell'UE e di 1.564 milioni nell'area dell'euro.

L’Istat certifica invece che a ottobre prosegue la crescita dell’occupazione osservata a settembre, con un aumento in due mesi di oltre 140 mila occupati. Rispetto a gennaio 2021, l’incremento supera i 600 mila occupati ed è dovuto esclusivamente alla ripresa del lavoro dipendente. Il tasso di occupazione è più elevato di 1,8 punti percentuali.

Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020) il numero di occupati è inferiore di quasi 200 mila unità; il tasso di occupazione, pari al 58,6%, è più basso di 0,1 punti, quello di disoccupazione è sceso dal 9,7% al 9,4% (ma +0,2 punti su mese), mentre il tasso di inattività, ora al 35,2%, è superiore di 0,4 punti.