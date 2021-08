IHS Markit PMI Manifatturiero: a luglio la crescita rimane alta ma in lieve frenata

L’importanza dei nuovi ordini arrivati

Certamente i nuovi ordini ricevuti sono aumentati ulteriormente e hanno esteso l’attuale sequenza di crescita a otto mesi. L’espansione dei nuovi ordini ha perso vigore ma il tasso di aumento è stato tra i più rapidi mai registrati dall’indagine. Anche gli ordini esteri hanno registrato una crescita sostenuta, ad un tasso che generalmente è stato elevato e invariato rispetto a giugno. Secondo i dati raccolti, le forti vendite e le maggiori esigenze della produzione hanno costretto le aziende ad aumentare di nuovo a luglio i loro acquisti. Il tasso di aumento dell’attività di acquisto è risultato elevato ma il più lento da febbraio. Alcune aziende campione hanno riportato di aver acquisito maggiore materiale per far fronte alle interruzioni sulla catena di distribuzione, considerando che i tempi medi di consegna si sono allungati al terzo livello record d’indagine.

Le aziende che aderiscono all’indagine hanno attribuito i tempi più lunghi alla carenza di materiale, ai problemi di natura logistica e alla maggiore richiesta di materiale. Il crollo delle giacenze dei prodotti finiti è stato inoltre attribuito principalmente alle interruzioni sulla catena di distribuzione. Il tasso di riduzione è stato il più veloce da aprile e in generale è stato elevato. A luglio sono diminuite inoltre le giacenze dei prodotti finiti, con le aziende campione che hanno notato come le forti vendite hanno velocizzato lo smistamento immediato degli ordini non appena erano pronti. L’ultimo crollo è stato notevolmente più lento rispetto a quello di giugno ma in generale è rimasto elevato.

Cresce l’occupazione

L’indagine di luglio ha registrato l’undicesimo mese consecutivo di aumento dei livelli del personale. Il tasso di creazione occupazionale, malgrado sia rallentato nel corso del mese, ha indicato per la seconda volta il quarto valore più veloce della storia dell’indagine. Quest’ultimo incremento è stato in parte causato dalle maggiori pressioni sulla capacità, mentre il lavoro inevaso è aumentato al secondo tasso maggiore mai registrato dall’indagine. Rimangono elevate a luglio le pressioni inflazionistiche. I prezzi di acquisto sono aumentati al secondo tasso più veloce di sempre per via di diffusi problemi di carenza di materiale e aumenti di prezzi presso i fornitori. Di conseguenza, le aziende hanno aumentato i loro prezzi medi di vendita al tasso più alto della storia dell’indagine. Guardando avanti, le aziende del manifatturiero hanno espresso previsioni ottimistiche rispetto all’attività dell’anno prossimo, riportando però una moderazione del livello di fiducia al livello più basso in 15 mesi. Alcune aziende campione hanno espresso preoccupazioni per il crescente numero dei casi di COVID-19 e alle conseguenti e possibili misure restrittive.