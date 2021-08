IHS Markit PMI Manifatturiero Eurozona: a luglio la crescita corre ma perde slancio

Williamson (IHS Markit): preoccupa l’effetto variante delta sulle supply chain

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Il leggero raffreddamento della crescita del settore manifatturiero dell’eurozona di luglio dopo l’espansione da record del secondo trimestre non dovrebbe preoccupare troppo. L’indagine di luglio però ha inoltre evidenziato ulteriori segnali che i manifatturieri e i loro fornitori stanno avendo difficoltà ad aumentare la loro produzione abbastanza velocemente da poter soddisfare la domanda, spingendo quindi i prezzi ancora più in alto.

Malgrado la crescita della domanda sia diminuita leggermente, visto il raffreddamento dell’euforia iniziale provocata dall’apertura dell’economia, l’indagine di luglio ha mostrato come gli ordini ricevuti abbiano superato la produzione ad un livello senza precedenti nel corso dei 24 anni di storia dell’indagine. Gli indicatori che mostrano le limitazioni sulla capacità continuano a dare segnali di allarme. La carenza dei beni è peggiorata a luglio per l’ennesima volta osservando inoltre un aumento quasi record del livello del lavoro inevaso. Rimane molto diffusa la creazione delle giacenze di sicurezza causata dalle attuali ipotesi su future difficoltà di fornitura. Le crescenti preoccupazioni su come la variante Delta possa minacciare la catena di distribuzione e la disponibilità di personale hanno aiutato a spingere le previsioni di crescita futura al livello più basso dell’anno in corso. Allo stesso tempo la pressione sui prezzi non mostra segnali di diminuzione. L’indagine di luglio ha osservato un altro aumento record sia dei costi di acquisto che di quelli di vendita, causati dalla maggiore domanda rispetto all’offerta e dal nuovo divampare delle preoccupazioni sulla futura disponibilità della fornitura”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di luglio

- Paesi Bassi: 67.4 (minimo in 3 mesi);

- Germania: 65.9 (flash 65.6 e massimo in 3 mesi);

- Austria: 63.9 (minimo in 4 mesi);