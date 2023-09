HCOB PMI Manifatturiero eurozona: ad agosto prezzi e ordini in calo

Occupazione in calo

Nel frattempo, ad agosto i livelli occupazionali nel manifatturiero dell’eurozona sono diminuiti per il terzo mese consecutivo. Sebbene il tasso di riduzione dei posti di lavoro sia stato solo marginale, si è trattato comunque di una netta inversione di tendenza rispetto al generale andamento avutosi tra l'inizio del 2021 e la prima metà di quest'anno. Come ulteriore segnale di debolezza del settore manifatturiero, i dati dell'indagine di agosto hanno indicato un'ulteriore forte riduzione dei tempi di consegna dei fornitori, visto l’aumento della capacità in eccesso presso i venditori.

Il calo della domanda di materie prime ha dato alle imprese una maggiore capacità di rinegoziare i prezzi, con conseguenti sconti. In effetti, i costi dei fattori produttivi sono diminuiti drasticamente nell'ultimo periodo d'indagine. Alcune aziende hanno scelto di trasferire la riduzione dei prezzi d’acquisto su quelli di vendita nel tentativo di aumentare la competitività, diminuendo le proprie tariffe per il quarto mese consecutivo. Infine, ad agosto si è registrato un miglioramento dell'ottimismo, nonostante il rapido e ampio deterioramento delle condizioni del settore nel corso del mese.

Nel complesso, le aspettative di crescita si sono rafforzate fino a raggiungere il massimo in tre mesi, ma sono rimaste ben al di sotto della media di lungo periodo. I dati a livello nazionale hanno mostrato che il livello di ottimismo è stato più forte in Irlanda e in Italia, seguite dalla Grecia, compensando le prospettive pessimistiche delle imprese in Germania, Francia e Austria.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Questi numeri non sono così terribili come potrebbero sembrare a prima vista. Ovviamente, posizionandosi su 43.5, l'indice PMI manifatturiero complessivo suggerisce una debolezza piuttosto evidente in questo settore. Tuttavia, tutti i dodici sottoindici si sono spostati verso l'alto o sono rimasti praticamente invariati, dimostrando che la tendenza al ribasso degli ultimi mesi sta iniziando a perdere colpi su tutta la linea. Le imprese si stanno ancora trattenendo dall‘effettuare grossi tagli al personale, anche a fronte del calo sostanziale della produzione degli ultimi cinque mesi. Ciò non è di buon auspicio per la produttività o la produzione pro capite, ma garantisce una certa stabilità all'economia nel suo complesso, in quanto le persone non perdono il loro reddito. Se si considerano gli indici PMI dei prezzi, dalla primavera di quest'anno le imprese sono riuscite ad utilizzare le riduzioni dei costi dei fattori produttivi a proprio vantaggio, aumentando così i propri margini di profitto. Tuttavia, l'esperienza del 2020 e del 2021 dimostra che, in fase di risalita, questo sviluppo tende a invertirsi e i margini ne risentono. Il motore della flessione è stato il ciclo di destoccaggio. Tuttavia, ci sono timidi segnali che indicano che questo processo si sta avvicinando alla fine, dato che ad agosto le aziende hanno ridotto la tendenza di riduzione delle scorte degli acquisti. La Germania resta un'eccezione negativa tra le grandi economie dell'euro. Questo alimenterà la discussione sul fatto che la Germania sia il malato d'Europa, anche se la nazione continua a essere una tra le economie più diversificate”.