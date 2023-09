HCOB PMI Manifatturiero: ad agosto produzione e nuovi ordini ancora in brusco calo

Export in calo

Le vendite all'estero sono state particolarmente deboli. Gli ultimi dati hanno mostrato che i nuovi ordini provenienti dall’estero sono diminuiti per il quinto mese consecutivo, e nella misura maggiore registrata dall'indagine dal maggio 2020. Nel mese di agosto, il difficile contesto di mercato si è riversato sulle decisioni relative agli acquisti e al personale. Le aziende manifatturiere hanno ridotto nuovamente l'attività di acquisto a un ritmo storicamente elevato, segnalando il desiderio di utilizzare le scorte piuttosto che acquistare nuovi fattori produttivi. Le scorte di acquisto sono quindi diminuite per il quinto mese consecutivo, anche se a un ritmo marginale.

Sul fronte dell'occupazione, si è registrato un calo dei posti di lavoro per la prima volta in tre anni. Diversi aziende intervistate hanno segnalato la mancata sostituzione del personale uscente. Un altro fattore che ha portato a una riduzione dell'occupazione è stata la presenza di capacità inutilizzata nel settore manifatturiero. L'indagine di agosto ha evidenziato una forte riduzione del lavoro inevaso, e per il quindicesimo mese consecutivo. Tuttavia, la produzione è rimasta sufficientemente elevata da garantire un nuovo aumento delle scorte di magazzino, estendendo l'attuale fase di crescita a metà anno. Le aziende hanno riferito che la debolezza degli ordini ha contribuito a determinare il più forte aumento delle scorte di prodotti finiti degli ultimi 12 mesi.

La minore domanda di fattori produttivi e le scorte ampiamente sufficienti hanno continuato ad aiutare i fornitori dei produttori italiani. L'indagine ha mostrato che i tempi medi di consegna sono nuovamente migliorati, estendendo l'attuale periodo di riduzione dei tempi di consegna a sei mesi. Sebbene non sia stato così forte come il record in quasi 14 anni di aprile, il miglioramento è stato elevato. Di fronte a un eccesso di offerta rispetto alla domanda, i venditori si sono mostrati sempre più disposti a ridurre i prezzi e l'impatto netto per le aziende manifatturiere è stato ancora una volta un notevole calo dei prezzi complessivi dei fattori produttivi. Allo stesso modo, la riduzione della domanda e l'aumento della concorrenza hanno indotto gli stessi intervistati a ridurre sensibilmente i prezzi di vendita di agosto.