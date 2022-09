S&P Global PMI Settore Manifatturiero: ad agosto continua la contrazione per il secondo mese



Gli ultimi dati PMI hanno mostrato che il settore Manifatturiero italiano è rimasto in contrazione ad agosto. La produzione industriale è diminuita per la seconda volta in altrettanti mesi, con un ritmo ancora moderato, anche se più lento, in presenza di un ulteriore forte calo dei nuovi ordini. Di conseguenza, le imprese hanno ridotto gli acquisti e le scorte post-produzione sono aumentate più rapidamente. Ad agosto, la debolezza della domanda ha tuttavia contribuito a un ulteriore allentamento delle pressioni inflazionistiche. Gli oneri di spesa sono aumentati al ritmo più lento dall'ottobre 2020, mentre il tasso di inflazione dei costi si è attenuato fino a raggiungere il minimo in 17 mesi.

L'indice destagionalizzato S&P Global PMI (Purchasing Managers' Index) del settore manifatturiero italiano ha registrato un valore di 48.0 ad agosto, in calo rispetto al 48.5 di luglio, segnalando un ulteriore peggioramento della salute del settore manifatturiero. Si tratta della lettura PMI più bassa in oltre due anni. Il deterioramento prolungato delle condizioni economiche di agosto è stato determinato da un ulteriore calo della produzione e dei nuovi ordini.

Continua il calo degli ordini

Il volume degli ordini è diminuito per il quarto mese consecutivo, a causa della debolezza della domanda dei clienti sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, il ritmo della contrazione è rimasto pressoché invariato rispetto a luglio, rimanendo netto e storicamente marcato. La debolezza della domanda è derivata anche dai mercati esteri in agosto, come evidenziato da un solido calo dei nuovi ordini destinati all'esportazione. Di conseguenza, la produzione industriale in Italia si è nuovamente contratta, con l'ultimo calo attribuito dalle aziende partecipanti alla debolezza della domanda. Nonostante l'attenuazione su base mensile, il ritmo di riduzione è stato ancora una volta solido.