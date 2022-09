S&P Global PMI Settore Manifatturiero Eurozona: ad agosto nuova contrazione. Italia fanalino di coda

Gli ultimi dati dell'indagine hanno segnalato pressioni inflazionistiche sempre più basse. I costi dei fattori produttivi e quelli dei prezzi alla vendita sono infatti aumentati rispettivamente ai tassi più bassi degli ultimi 19 e 16 mesi. Ciononostante, entrambi gli aumenti sono rimasti nel complesso storicamente elevati. Ad agosto, gli altri indicatori hanno mostrato come le pressioni sulla capacità si sono nuovamente ridotte, come segnalato dal terzo calo consecutivo del livello del lavoro inevaso, ad un tasso che è stato il più rapido in poco più di due anni. L'occupazione nel frattempo è aumentata, anche se al livello minore in un anno e mezzo. Infine, la fiducia delle imprese è leggermente aumentata rispetto al minimo in 26 mesi registrato a luglio, ma è rimasta a un livello storicamente basso.

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “Il tormentato settore manifatturiero dell'area dell'euro ha registrato un ulteriore forte calo della produzione ad agosto, il che significa che la produzione è ora diminuita per tre mesi consecutivi, aumentando la probabilità di una flessione del PIL nel terzo trimestre. Gli indicatori anticipatori delle tendenze suggeriscono che è probabile un intensificarsi della contrazione, potenzialmente in modo marcato, nei prossimi mesi, con un incremento di rischio di recessione. Le minori vendite non solo hanno fatto sì che un numero crescente di fabbriche riducessero la produzione, ma hanno anche significato che i magazzini si stanno riempiendo di scorte invendute a un livello senza precedenti in 25 anni di storia dell'indagine. Allo stesso modo, le scorte di materie prime si stanno accumulando a causa dell'improvviso e inaspettato calo dei volumi di produzione. L’indebolimento della domanda e gli sforzi volti a diminuire gli elevati livelli di scorte si stanno, pertanto, unendo, per ridurre la produzione nei prossimi mesi. Il rapporto tra ordini e scorte, un importante indicatore della produzione futura, segnala, infatti, una flessione con un'intensità mai vista dal 2009, salvo i primi mesi di lockdown per la pandemia. Alcune buone notizie sull'inflazione sono fornite da una diminuzione dei tassi di crescita sia per i costi di produzione che per i prezzi di vendita delle aziende manifatturiere, legati all'indebolimento della domanda e al minor numero di problemi nella catena di approvvigionamento. Tuttavia, il tasso di inflazione segnalato rimane elevato rispetto agli standard storici, grazie principalmente all'energia, il cui costo e fornitura rappresentano una grande incognita nel panorama della produzione e dell'inflazione nei prossimi mesi".