Le criptovalute porteranno vantaggio al business aziendale?

Cosa considerare nell’uso delle criptovalute come asset aziendale?

Chi considera le criptovalute come bene di investimento per diversificare il rischio di impresa, deve necessariamente considerare il fattore volatilità.

Ecco perché lo studio di settore è molto importante per limitare le possibili perdite e fare fruttare l’investimento, per esempio su Bitcoin. Tra i fattori da valutare per la scelta della criptovaluta ci sono senza dubbio il tasso di cambio e la capitalizzazione di mercato.

Il tasso di cambio è un’informazione essenziale perché consente di monitorare l’andamento del Bitcoin in relazione alle principali monete fiat come euro o dollaro. Studiando il grafico del cambio Bitcoin è possibile estrarre dati da confrontare nel corso del tempo, così da avere un report assoluto per le proprie previsioni.

Per non farsi trasportare dal sentimento del momento, che spesso conduce a decisioni avventate sul fronte finanziario, gli esperti consigliano di diversificare gli asset e di monitorare l’andamento senza ossessioni, magari impostando una vendita in automatico settata per prevenire gli scenari peggiori e per cavalcare l’onda dei momenti migliori.

L’altro indicatore di base è la capitalizzazione di mercato che serve a comprendere meglio le performance delle diverse criptomonete confrontando il loro valore in relazione al numero di token in circolazione.

Quali sono i vantaggi di usare le criptovalute nelle aziende?

Ma quali sono le motivazioni che spingono le aziende a introdurre le criptovalute nel loro sistema di business? Come anticipato, si tratta di asset alternativi alla moneta fiat, soggetta all’inflazione: un modo per diversificare il rischio e per aprirsi nuovi target di mercato.

Le persone infatti guardano con sempre maggiore fiducia ai Bitcoin come forma di pagamento e offrire loro questa opportunità ha i seguenti vantaggi per l’azienda:

- Costi di gestione più bassi: aprire un conto Bitcoin non ha costi fissi da pagare, come invece succede per carte di credito e conti correnti presso istituti finanziari di tipo tradizionale. Da considerare, nel caso, sono le commissioni sulle operazioni di cambio in valuta fiat e le commissioni di compra-vendita.