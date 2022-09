Eurozona: a luglio tasso di disoccupazione al 6,6%



Secondo quanto comunicato da Eurostat, a luglio 2022 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato al 6,6%, in calo dal 6,7% nel giugno 2022 e dal 7,7% nel luglio 2021. Il tasso di disoccupazione nell'UE risulta essere al 6,0% nel luglio 2022, dal 6,1% nel giugno 2022 e dal 6,9% di luglio 2021.

Eurostat stima che 12,959 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 10,983 milioni nella zona euro, risultavano disoccupati nel luglio 2022. Rispetto a giugno 2022, il numero di disoccupati è diminuito di 113.000 unità nell'UE e di 77.000 nel zona euro. Rispetto a luglio 2021, la disoccupazione è diminuita di 1,854 milioni nell'UE e di 1,576 milioni nell'area dell'euro.

In Italia il dato Istat è del 7,9%, in Germania del 2,9%, in Francia del 7,5% e in Spagna del 12,6%.

Disoccupazione giovanile

A luglio 2022, 2.630 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) risultavano disoccupati nell'UE, di cui 2.173 milioni nell'area dell'euro. A luglio 2022, il tasso di disoccupazione giovanile risulta del 14,0% nell'UE e del 14,2% nell'area dell'euro, in calo rispettivamente dal 14,2% e dal 14,4%. Rispetto a giugno 2022, la disoccupazione giovanile è diminuita di 55mila unità nell'UE e di 35mila nell'area dell'euro. Rispetto a luglio 2021, la disoccupazione giovanile è diminuita di 329mila unità nell'UE e di 244mila nell'eurozona.