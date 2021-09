Istat: nel secondo trimestre il fatturato dei servizi cresce del 6,4%



Per fortuna dopo il crollo del 2020 anche il settore dei servizi sta riprendendosi, seppur tra mille difficoltà. Basti pensare a turismo, ristorazione, ospitalità e molte imprese del terziario, tutt’ora fortemente penalizzate In ogni caso, ci sono buoni segnali per una inversione di tendenza per un comparto che contribuisce non poco anche alla formazione del PIL nazionale.

L’Istat ha infatti comunicato che nel secondo trimestre di quest’anno accelera la crescita dell’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi; l’incremento è diffuso a gran parte dei settori, con l’eccezione delle attività professionali, scientifiche e tecniche e delle agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.

Il livello complessivo del fatturato dei servizi nel secondo trimestre resta ancora inferiore a quello del quarto trimestre 2019 (l’ultimo antecedente la crisi), con un’estrema differenziazione settoriale: dal commercio all’ingrosso cresciuto dell’11,5% in questo arco temporale, alle attività di alloggio e ristorazione, cadute, nello stesso periodo, del 43,2%. Passando ai dati il trend si evidenzia meglio, anche se siamo ancora lontani dai dati pre-pandemia.

Per l’Istat, nel secondo trimestre 2021 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce del 6,4% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, del 33,9%.