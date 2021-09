IHS Markit PMI Manifatturiero eurozona: ad agosto crescita al dato più basso in sei mesi

Bene l'export di Olanda, Germania e Italia



Così come è successo ogni mese da luglio 2020, ad agosto la produzione manifatturiera ha continuato ad espandersi. La crescita riportata, malgrado sia risultata la più debole in sei mesi, è stata in generalmente elevata e ben al di sopra della media storica. Il continuo miglioramento della domanda di beni dell’area euro ha supportato la forte produzione. Ad agosto gli ordini totali sono aumentati per il quattordicesimo mese consecutivo, mentre le esportazioni, incluso il commercio intra eurozona, hanno anche osservato una crescita ad un tasso elevato. Paesi Bassi, Germania e Italia hanno riportato risultati particolarmente buoni riguardo alle esportazioni. Il tasso generale di crescita della domanda estera nell’eurozona ad agosto ha comunque perso vigore. Sono evidenti i segnali di forti pressioni sulla capacità dei manifatturieri dell’eurozona, il livello del lavoro inevaso infatti è aumentato ad un tasso storicamente senza precedenti se paragonato a quanto osservato precedentemente a marzo di questo anno. Ciò si è verificato malgrado le aziende ancora una volta abbiano utilizzato le giacenze di prodotti finiti dei loro magazzini per processare gli ordini. Per dare una spinta alle loro capacità produttive le imprese manifatturiere hanno assunto ad agosto personale aggiuntivo, continuando quindi la tendenza di crescita iniziata a febbraio, con un tasso di creazione occupazionale in modesta contrazione dal record assoluto di luglio. Guardando gli altri parametri, ancora una volta ad agosto i tempi medi di consegna si sono allungati ad un tasso considerevole per via della forte domanda di materiali e beni manifatturieri, anche se il tasso di allungamento si è ridotto ancora una volta leggermente dal record di maggio. Gli ultimi dati hanno mostrato come le aziende hanno aumentato ad agosto la loro attività di acquisto ad un tasso elevato. Per la prima volta da gennaio 2019, anche se lievemente, le giacenze degli acquisti sono aumentate. La pressione sui prezzi allo stesso tempo è rimasta ostinatamente elevata a metà del terzo trimestre. Ancora una volta i costi di acquisto sono aumentati notevolmente a causa degli attuali problemi sulla catena di distribuzione e alla forte domanda di beni. Detto ciò, gli ultimi dati hanno mostrato il primo rallentamento dell’inflazione dei costi da quando i prezzi di acquisto hanno ricominciato ad aumentare nell’agosto del 2020. Una tendenza simile è stata osservata per i prezzi di vendita, dove, dopo il record di luglio, il tasso di inflazione è rimasto storicamente elevato, ma è rallentato per la prima volta da gennaio. Per concludere, ad agosto i manifatturieri dell’eurozona hanno riportato un approccio positivo in merito all’attività dei prossimi 12 mesi. Il livello di ottimismo è stato elevato, ma diminuito per il secondo mese consecutivo sino a raggiungere il valore più basso da novembre del 2020.