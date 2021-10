IHS Markit PMI Manifatturiero: i ritardi nella supply chain frenano la crescita



Bene ma non benissimo, specie in prospettiva. Secondo gli ultimi dati PMI, l’ultimo mese del terzo trimestre ha osservato l’ennesima rapida crescita delle condizioni manifatturiere in Italia. Sia la produzione che i nuovi ordini sono aumentati notevolmente, anche se a tassi di crescita inferiori per via dei forti ritardi sulla fornitura e della carenza di materiale, le stesse ragioni che hanno anche causato l’elevata pressione inflazionistica. Le aziende manifatturiere, vista l’intensa pressione sulla capacità, hanno assunto personale ad un tasso più veloce.

L’Indice destagionalizzato PMI (Purchasing Managers Index) IHS Markit del settore manifatturiero italiano – che con una sola cifra fornisce un quadro degli sviluppi delle condizioni generali del settore manifatturiero – a settembre ha registrato 59.7, segnalando il quindicesimo mese consecutivo di miglioramento delle condizioni operative del settore manifatturiero. L’indice principale è diminuito da 60.9 di agosto, mostrando il tasso di espansione più lento da febbraio, rimanendo però in generale abbastanza rapido. A settembre, le forti condizioni della domanda e il nuovo aumento della produzione manifatturiera hanno continuato ad alimentare la crescita del settore.

La crescita si indebolisce

I nuovi ordini presso le aziende manifatturiere hanno indicato un ulteriore incremento a causa della sostanziale domanda da parte dei clienti e le crescenti vendite. Pur rimanendo ancora rapida, l’espansione di settembre è diminuita al livello più debole in sette mesi e, allo stesso tempo, i nuovi ordini ricevuti dal mercato estero sono aumentati considerevolmente. Di conseguenza, la produzione è aumentata per il sedicesimo mese consecutivo. Il tasso di espansione, pur rimanendo in generale elevato, è stato il più lento da febbraio per la perdita di vigore della spinta di crescita. Le maggiori esigenze della produzione sono state inoltre attribuite dalle aziende campione al nuovo aumento dell’attività di acquisto di settembre. Il tasso di crescita è risultato notevole anche se il più lento registrato in sette mesi.