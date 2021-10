IHS Markit PMI Manifatturiero Eurozona: a settembre continua a rallentare la crescita

Williamson (IHS Markit): accelerano i prezzi di vendita

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Anche se a settembre il settore manifatturiero dell’eurozona è aumentato ad un tasso elevato, le aziende hanno riportato una crescita in notevole diminuzione a causa degli ostacoli causati dalla catena di distribuzione. I problemi sulla fornitura hanno continuato a creare scompiglio in diverse fasce del manifatturiero europeo, con segnalazioni di carenze e ritardi a tassi mai osservati in quasi 25 anni che non mostrano segnali di un qualsiasi imminente miglioramento. I crescenti problemi legati alla fornitura e ai trasporti non solo sono stati citati come principali ostacoli alla produzione e alla domanda, ma ancora una volta hanno spinto notevolmente al rialzo i prezzi di settembre.

Allo stesso tempo la crescita occupazionale manifatturiera è diminuita in parte a causa dei minori bisogni di personale per la diffusa carenza di componenti. Con l’aumento dei costi e le fabbriche che stentano a produrre abbastanza beni per far fronte alla domanda dei clienti, i prezzi medi di vendita all’ingrosso di settembre sono aumentati ad un tasso superiore e accelerato al livello simile al salto record osservato ad inizio estate. La situazione della fornitura dovrebbe iniziare a migliorare adesso che i casi COVID-19 stanno diminuendo e il tasso di vaccinazione sta migliorando in parecchie nazioni, in particolare in diverse economie chiave in Asia da dove provengono tanti componenti. Questo processo sarà inevitabilmente lento e potrebbe prolungare le problematiche con la fornitura e l’aumento dei prezzi a buona parte del 2022”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di settembre

- Austria: 62.8 (massimo in 2 mesi);

- Paesi Bassi: 62.0 (minimo in 7 mesi);

- Irlanda: 60.3 (minimo in 6 mesi);

- Italia: 59.7 (minimo in 7 mesi);

- Germania: 58.4 (flash 58.5 e minimo in 8 mesi);

- Grecia: 58.4 (minimo in 2 mesi);

- Spagna: 58.1 (minimo in 5 mesi);

- Francia: 55.0 (flash 55.2 e minimo in 8 mesi).