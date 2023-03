PMI Settore Manifatturiero Eurozona: a febbraio si stabilizza la produzione. Dall'Italia il dato migliore

Inflazione ancora solida

L’inflazione dei prezzi di vendita si è rivelata però più solida, con un tasso di crescita rimasto elevato e ben al di sopra della media a lungo termine. Questo nonostante i prezzi di vendita siano aumentati al livello più basso in due anni. Guardando al futuro, i manifatturieri della zona euro sono rimasti leggermente più ottimisti riguardo alla previsione dell’attività dell’anno prossimo rispetto a gennaio. Le aspettative sulla produzione futura sono risultate le più ottimistiche dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di circa un anno fa. L’aspettativa più positiva è stata supportata da un altro mese di assunzione del personale, aumentato a febbraio moderatamente al tasso più veloce in quattro mesi. I maggiori livelli del personale, in aggiunta al nuovo calo dei nuovi ordini ricevuti, hanno causato a febbraio il nono crollo consecutivo del livello del lavoro inevaso.

Prezzi di vendita in forte aumento

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “La marginale espansione della produzione dei manifatturieri dell’eurozona di febbraio è una buona notizia in quanto rappresenta il primo aumento dallo scorso maggio e l’ennesimo miglioramento della tendenza di fondo dai minimi osservati lo scorso ottobre. L’immagine più positiva riguardante la produzione prima di tutto riflette il miglioramento generale della catena di distribuzione, con le consegne dei beni alle fabbriche in accelerazione ad un livello che mediamente non era stato osservato dal 2009. Le attenuazioni delle carenze di fornitura e dei ritardi hanno favorito la maggiore produzione, permettendo alle imprese di concentrarsi sul lavoro inevaso accumulato durante la pandemia. Sfortunatamente l’afflusso dei nuovi ordini ha continuato a ridursi ad un tasso elevato, riflettendo la persistente debolezza della domanda, causata dal basso livello di spesa da parte dei clienti.

Anche la politica di riduzione delle giacenze ha causato il crollo della domanda per i beni manifatturieri. Per una crescita della produzione duratura, la domanda dovrà quindi necessariamente aumentare ancora nei prossimi mesi, smettendo quindi di contare sul lavoro inevaso. Allo stesso tempo, la combinazione tra la migliore fornitura e la debolezza sostenuta della domanda, così come i minori prezzi energetici, sta aiutando la forte riduzione della pressione inflazionistica. A febbraio, le materie prime stanno infatti aumentando in maniera irrilevante, segnalando il più lento tasso di crescita in circa due anni e mezzo. Malgrado i prezzi di vendita continuino ad aumentare notevolmente, anche se al tasso di incremento rallentato al livello minimo in due anni, questo in parte riflette il solito effetto ritardato del cambiamento dei costi che agisce sui prezzi di vendita”.