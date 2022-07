S&P Global PMI Manifatturiero eurozona: a giugno crollo della produzione dai minimi della pandemia



I dati PMI hanno mostrato un’economia manufatturiera dell’eurozona che finisce il secondo trimestre a livelli bassi, con la produzione in diminuzione per prima volta in due anni. Il peggioramento delle condizioni dei produttori manifatturieri è stato osservato in tutti i sotto indici dell’ultima indagine PMI, con l’afflusso sia degli ordini totali che di quelli esteri in diminuzione, mentre l’ottimismo delle aziende è scivolato al livello minimo in 25 mesi. Anche il livello del lavoro inevaso, cresciuto significativamente durante la pandemia, si è contratto per la prima volta in quasi due anni; le aziende infatti si sono concentrate sul completamento di ordini già ricevuti a causa del calo della domanda. Analizzando gli altri sottoindici sono stati evidenti ulteriori deboli segnali di avvicinamento alla stabilità della catena di distribuzione, si è registrato infatti il minore allungamento dei tempi medi di consegna in un anno e mezzo. Si è verificata inoltre una riduzione della pressione inflazionistica, con sia i costi di acquisto che quelli di vendita in aumento ma a tassi più lenti.

PMI al valore più basso da agosto 2020

L'indice S&P Global PMI Settore Manifatturiero dell’Eurozona è diminuito a giugno a 52.1, da 54.6 di maggio, segnalando il valore più basso da agosto 2020 e il quinto mese consecutivo di declino del PMI principale. La tendenza in rallentamento osservata nell’area euro nel suo insieme riflette il generale indebolimento di giugno di tutte le nazioni dell’eurozona. Ancora una volta i Paesi Bassi hanno riportato il risultato migliore, anche se con una crescita in crollo al livello minimo in 19 mesi. Rispetto a maggio, l’Austria ha riportato il rallentamento maggiore, con il suo rispettivo PMI manifatturiero in contrazione di oltre 5 punti. La nazione a riportare il risultato più debole è stata l’Italia, dove è stata riportata la crescita più debole in due anni. Per la prima volta dall’ondata iniziale di infezioni di COVID-19 nella prima metà del 2020, i dati dall’indagine di giugno.