S&P Global PMI Manifatturiero Italia: a giugno le previsioni toccano i minimi in 26 mesi

I livelli di produzione del settore manifatturiero italiano sono aumentati appena a giugno, dopo la prima contrazione in due anni del mese precedente. La carenza di materiali ha in alcuni casi ancora ostacolato la produzione, anche se la debolezza della domanda ha costituito un fattore sempre più importante, con una crescita a volte ottenuta solo attraverso l'esaurimento del lavoro inevaso. Il calo della domanda è stato evidenziato da una forte e accelerata riduzione degli afflussi di nuovi ordini in tutto il settore.

Maggior incertezza economica e prezzi elevati

Il tasso di contrazione registrato a giugno è stato raramente superato nei 25 anni di storia dell'indagine, se si escludono la crisi finanziaria globale, la crisi del debito sovrano europeo e le prime restrizioni causate dal Covid. Le imprese intervistate hanno attribuito la diminuzione dei nuovi ordini alla maggiore incertezza economica e ai prezzi elevati. Anche il calo degli ordini provenienti dall'estero si è accentuato, sebbene sia rimasto meno grave di quello dei nuovi ordini totali.

Il contrasto tra l'andamento della produzione e quello dei nuovi ordini non solo ha portato a un calo del lavoro arretrato, il primo in un anno e mezzo, ma ha anche contribuito a un primo aumento delle scorte di prodotti finiti in 17 mesi. Nel frattempo, le scorte delle materie prime e dei semilavorati sono aumentate poiché le aziende hanno cercato di mitigare gli effetti dei ritardi nelle forniture. I tempi di consegna più lunghi sono rimasti una delle caratteristiche principali dei dati dell'indagine di giugno, tra le continue segnalazioni di scarsità di materiali e problemi di trasporto. Tuttavia, sono evidenti alcuni segnali promettenti, grazie al fatto che il deterioramento delle prestazioni dei fornitori si è attenuato fino a raggiungere il livello minimo dal gennaio 2021.

Per quanto riguarda i prezzi, l'indagine di giugno ha indicato che le pressioni inflazionistiche sono rimaste elevate in tutto il settore manifatturiero italiano, sostenute dall'aumento dei costi di energia, carburante e materie prime. Tuttavia, il tasso d'inflazione dei prezzi dei fattori produttivi si è notevolmente ridotto per il secondo mese consecutivo, attestandosi al livello più basso da febbraio 2021. In modo pressoché analogo il tasso di aumento dei costi di produzione, sebbene ancora forte nel complesso, si è ulteriormente ridotto rispetto al massimo storico di aprile, scendendo al minimo in nove mesi. Per quanto riguarda le prospettive di crescita per i prossimi dodici mesi, la fiducia delle aziende ha registrato un sostanziale peggioramento, scendendo ai minimi da marzo 2020. Le imprese intervistate hanno espresso preoccupazione per la combinazione tra calo della domanda e alta inflazione. Tuttavia, a seguito dei piani di espansione della capacità produttiva in corso da tempo, i dati hanno indicato un ulteriore e costante aumento dell'occupazione, con un ritmo di creazione di posti di lavoro in leggera crescita fino a raggiungere il massimo in tre mesi.