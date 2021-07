Le maggiori crescite hanno però aggiunto pressioni sulla capacità dei produttori dei beni, il livello del lavoro inevaso infatti è aumentato al tasso più veloce della storia dell’indagine, risultando in generale elevato. Di conseguenza, durante l’indagine di giugno le aziende hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo ad un tasso in rallentamento ma pur sempre elevato. I dati di giugno hanno inoltre mostrato un intensificarsi delle pressioni sulla catena di distribuzione. I tempi medi di consegna per i beni si sono allungati al livello record, e le aziende campione hanno attribuito i ritardi alla carenza di materiale e a problemi di natura logistica. La carenza di materiale di giugno ha continuato a far innalzare i costi e secondo le aziende aderenti all’indagine, il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto è stato il maggiore della storia dell’indagine. Anche i prezzi di vendita sono aumentati, con il tasso di aumento solo in leggero rallentamento dal record di maggio. Il campione intervistato ha notato che il maggiore carico dei costi, qualora possibile, è stato trasferito ai loro clienti.

Allo stesso tempo, i produttori di beni manifatturieri hanno registrato a giugno il più veloce tasso di crescita degli acquisti mai registrato finora. A causare l’ultimo aumento sono state le maggiori esigenze della produzione e la creazione di scorte cuscinetto. Le giacenze delle materie prime e dei semilavorati sono tuttavia diminuite ulteriormente ad un tasso elevato a causa del loro utilizzo per la produzione. Le giacenze dei prodotti finiti sono diminuite a tasso record assoluto, e allo stesso tempo, le aziende hanno notato che gli ordini sono stati evasi il prima possibile. Per concludere, le aziende manifatturiere sono rimaste ottimiste in riguardo all’attività dell’anno prossimo, riportando un miglioramento mensile che ha raggiunto a giugno un livello storicamente elevato.

Secondo Lewis Cooper, Economist di IHS Markit, "l’esplosione di crescita del manifatturiero a giugno non ha pressoché mostrato segnali di rallentamento, con il PMI rimasto vicino al valore record dell’indagine per via del nuovo e rapido aumento della produzione e dei nuovi ordini. L’impennata della domanda ha aggiunto comunque pressioni sulla capacità produttiva, in parte a causa dei più severi ritardi nelle consegne mai registrati finora e ai molti commenti riguardanti la carenza di materiale. Queste interruzioni sulla catena di fornitura hanno continuato a pesare ancor di più sull’inflazione, le aziende infatti hanno avuto difficoltà a recuperare le materie prime e hanno fatto fronte a costi maggiori per i trasporti e per la logistica in generale. L’inflazione dei costi di acquisto è stata la più veloce osservata dall’indagine in 24 anni di raccolta dati, mentre i prezzi di vendita sono aumentati notevolmente ancora una volta. Le aziende campione hanno inoltre assunto personale aggiuntivo, con un tasso di creazione occupazionale solo in leggero rallentamento, a prova che parecchie aziende prevedono che in futuro la domanda rimarrà forte”.