Eurozona: a maggio disoccupazione al 7,9%. In Italia al 10,5%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a maggio 2021 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona è stato del 7,9%, in calo dall'8,1% di aprile 2021 e in aumento dal 7,5% di maggio 2020. Il tasso di disoccupazione dell'UE si è attestato al 7,3% a maggio 2021, in calo dal 7,4% di aprile 2021. e in aumento dal 6,9% di maggio 2020.

Eurostat stima che 15,278 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 12,792 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupati nel maggio 2021. Rispetto ad aprile 2021, il numero di persone disoccupate è diminuito di 382.000 unità nell'UE e di 306.000 nell’eurozona. Rispetto a maggio 2020, la disoccupazione è aumentata di 949.000 unità nell'UE e di 803.000 nell'area dell'euro.

Tra gli stati principali dell’Eurozona, la Germania ha fatto registrare un tasso del 3,7%, la Francia del 7,5%, l’Italia del 10,5% e la Spagna del 15,3%.

Disoccupazione giovanile

Nel maggio 2021, 2,979 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) risultavano disoccupati nell'UE, di cui 2,403 milioni nell'area dell'euro. A maggio 2021, il tasso di disoccupazione giovanile è del 17,3% nell'UE e del 17,5% nell'area dell'euro, in calo rispettivamente del 18,2% e del 18,4% del mese precedente. Rispetto ad aprile 2021, la disoccupazione giovanile è diminuita di 174.000 unità nell'UE e di 138.000 nell'area dell'euro. Rispetto a maggio 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 119.000 unità nell'UE e di 70.000 nell'area dell'euro.