HCOB PMI Manifatturiero: a maggio forte crollo della produzione e dei nuovi ordini

Vendite e nuovi ordini in calo

Dai dati raccolti viene fuori una riluttanza da parte dei clienti causata dall’atmosfera sempre più difficile nel settore manifatturiero globale. Alcune aziende hanno riportato una svolta decisiva verso la riduzione delle giacenze tra i loro clienti che hanno cercato di tagliare le scorte in eccesso. Anche i nuovi ordini esteri sono diminuiti drasticamente e per il secondo mese consecutivo. Le aziende manifatturiere italiane hanno ridotto a maggio la loro attività di acquisto principalmente in risposta al calo delle vendite ma anche nel tentativo di ridurre le loro giacenze. La contrazione degli acquisti è stata notevole, e la maggiore registrata finora nell’anno in corso. Le giacenze dei beni sono state tagliate al tasso maggiore da dicembre 2011. La debolezza inaspettata delle vendite, unita alle difficoltà dei clienti a ricevere le consegne, significa che le giacenze dei prodotti finiti sono aumentate per il terzo mese consecutivo.

La minore domanda per fattori produttivi e beni in generale ha continuato a ridurre la pressione presso i fornitori. Secondo gli ultimi dati, i tempi medi di consegna dei fornitori sono migliorati ad uno de tassi più alti dell’indagine a causa della migliore disponibilità riportata di materie prime e componenti.

Prezzi in contrazione

La migliore capacità di fornitura, assieme alla riduzione della domanda, ha favorito inevitabilmente una pressione al ribasso sui prezzi. Il valore di maggio ha mostrato certamente il crollo maggiore dei prezzi di acquisto in 14 anni. Le imprese hanno cercato di trasferire ai loro clienti qualche riduzione dei costi, specialmente perché in presenza di un crollo delle vendite e un aumento della competizione. Il risultato netto rappresenta il terzo crollo mensile consecutivo dei prezzi di vendita che è stato inoltre il maggiore in tre anni. Malgrado le difficili condizioni della domanda, gli attuali segnali di stabilità dei prezzi e della fornitura hanno aiutato a rafforzare la fiducia tra le aziende per il futuro. Malgrado sia crollato al livello minimo in tre mesi, l’ottimismo rispetto ai prossimi dodici mesi è rimasto al di sopra della tendenza. Ciò si è riversato sulla decisione di aumento di personale, con le aziende che hanno assunto extra dipendenti ma ad un livello di crescita modesto e al tasso più debole finora riportato nell’anno in corso. Alcune aziende campione hanno riportato di aver coperto delle posizioni che erano vacanti da parecchio tempo. Così come evidenziato dal notevole crollo del livello del lavoro inevaso, la maggiore capacità e il crollo delle vendite hanno ancora una volta favorito lo smaltimento degli ordini in fase di lavorazione.