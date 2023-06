HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a maggio in calo produzione e nuovi ordini

Cala il costo dell’energia e scendono i prezzi

L’aumento del personale è stato però modesto e per la seconda volta durante questa sequenza il più debole. Gli ultimi risultati dell’indagine hanno mostrato un calo persistente delle giacenze, con quelle degli acquisti in contrazione per il quarto mese consecutivo e al tasso maggiore da ottobre 2019. I manifatturieri dell’eurozona hanno ridotto notevolmente e ancora una volta la loro attività di acquisto durante la metà del secondo trimestre, mostrando la preferenza di utilizzare, laddove possibile, il materiale esistente. Le giacenze dei prodotti finiti sono risultate generalmente invariate da aprile. Le condizioni della catena di fornitura che migliorano rapidamente hanno inoltre giustificato gli sforzi di utilizzo delle esistenti giacenze, con i tempi medi di consegna dei fornitori che a maggio si sono accorciati drasticamente ancora una volta. Le aziende hanno di conseguenza registrato il maggiore declino dei loro costi di acquisto da febbraio 2016 a causa del calo dei prezzi di vendita, così come il declino dei prezzi energetici. I minori costi operativi hanno permesso alle aziende di essere più flessibili sulle loro strategie dei prezzi. A maggio, per la prima volta da settembre 2020, i prezzi di vendita sono diminuiti.

Guardando al futuro, malgrado il prevalente peggioramento delle condizioni del settore, le aziende manifatturiere dell’eurozona sono rimaste ottimiste per la loro attività dei prossimi 12 mesi. Detto questo, il livello di ottimismo è stato debole rispetto agli standard storici ed è diminuito al livello minimo in cinque mesi.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “La debolezza della domanda del settore manifatturiero, che è diventata sempre più evidente da inizio anno con il calo dei PMI, ha adesso indotto le imprese campione a ridurre la loro produzione per il secondo mese consecutivo. Il declino dei nuovi ordini nazionali e di quelli esteri segnala che la debolezza della produzione probabilmente continuerà per parecchi altri mesi. I dati della Commissione Europea di aprile mostrano come praticamente tutte le categorie dei beni sono sotto pressione, con l’importante eccezione dei beni capitali. Tale tendenza è inoltre confermata dal PMI Manifatturiero per i beni capitali, che a maggio è risultato di gran lunga più resiliente, rispetto a quelli dei beni intermedi e di consumo. Nello specifico, il piano NextGenerationEU destinato ai progetti d’investimento possibilmente può giocare un ruolo stabilizzante. La contrazione del settore manifatturiero è geograficamente generale. Nelle quattro maggiori nazioni dell’eurozona, infatti, i PMI hanno registrato un valore inferiore alla soglia neutra di non cambiamento di 50.0. Secondo l’Eurostat, la produzione manifatturiera è già crollata durante il primo trimestre e, giudicando dai risultati dell’indagine PMI, la tendenza possibilmente continuerà ad essere negativa durante il secondo trimestre, con in particolare la Francia che si distingue come la nazione a riportare risultati particolarmente deludenti. Nel mercato del lavoro, la contrazione non ha ancora preso piede. A conti fatti, malgrado la difficile situazione degli ordini, le aziende intervistate stanno ancora assumendo altri dipendenti e sono restie a tagliare personale per la paura di non essere poi in grado di colmare nuovamente le posizioni quando la situazione migliorerà. Ciò evidenzia una sorta di ottimismo poiché, dopotutto, la maggior parte delle aziende intervistate prevede di produrre di più durante i prossimi dodici mesi di quanto producono adesso”.