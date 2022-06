S&P Global PMI Settore Manifatturiero eurozona: a maggio l'inflazione fa crollare gli ordini

Migliora (di poco) la supply chain

A metà del secondo trimestre, la produzione manifatturiera dell’eurozona è aumentata. Il tasso di crescita è accelerato leggermente dal recente valore minimo di aprile pur rimanendo il secondo più debole in 23 mesi di espansione. La più forte crescita della produzione, anche se ancora marginale, si è verificata conseguentemente ai timidi segnali di riduzione della pressione sulla catena di distribuzione, i tempi medi di consegna infatti si sono allungati con un’entità minore rispetto ad aprile. L’allungamento dei tempi medi di consegna infatti è stato il secondo più debole da gennaio 2021.

I manifatturieri dell’area euro hanno inoltre aumentato a maggio le loro giacenze degli acquisti al tasso più veloce in tre mesi. Detto questo, conseguentemente all’incremento dell’inflazione dei prezzi di acquisto e all’indebolimento della domanda, il tasso di crescita dell’attività di acquisto è risultato invariato dal valore minimo in 17 mesi di aprile. Gli ultimi dati di maggio hanno inoltre sottolineato una forte pressione sui costi tra le aziende manifatturiere appartenenti all’eurozona.

Crescono i prezzi di vendita

Malgrado il tasso di espansione sia risultato minore, è pur sempre rimasto tra i più alti nella storia dell’indagine per i diffusi aumenti dei prezzi riportati per energia e materie prime. Nel tentativo di controbilanciare i margini, i produttori manifatturieri dell’indagine hanno applicato un aumento dei prezzi di vendita, il cui tasso di inflazione dei prezzi di vendita è stato il secondo più alto dell’indagine, superato solo da quello osservato ad aprile. A maggio, una conseguenza dell’aumento dei prezzi di vendita è stata il crollo della domanda. I nuovi ordini ricevuti dai manifatturieri della zona euro sono diminuiti per la prima volta da giugno 2020. In aggiunta all’incremento dei prezzi, le aziende campione hanno collegato la più debole domanda alla guerra in Ucraina, ai problemi sulla catena di distribuzione e alle maggiori incertezze. Il declino di maggio inoltre è stato generale in tutti i sottosettori monitorati, con quello dei beni intermedi che però ne ha guidato la contrazione. Allo stesso modo le esportazioni, incluso il traffico intra eurozona, sono diminuite al tasso maggiore in quasi due anni.