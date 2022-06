Eurozona: ad aprile tasso di disoccupazione al 6,8%. In Italia all'8,4% e occupati in calo



Secondo i dati Eurostat, ad aprile 2022 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato al 6,8%, stabile rispetto a marzo 2022 e in calo dall'8,2% di aprile 2021. Il tasso di disoccupazione dell'UE è del 6,2%, stabile anche rispetto a marzo 2022 e in calo rispetto a 7,5% ad aprile 2021. Eurostat stima che 13,264 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 11,181 milioni nella zona euro, risultano disoccupati ad aprile 2022. Rispetto ad aprile 2021, la disoccupazione è diminuita di 2,543 milioni nell'UE e di 2,175 milioni nella zona euro.

In Italia (vedi grafico) l’Istat ha comunicato che ad aprile 2022 Il tasso di disoccupazione scende all’8,4% nel complesso (-0,1 punti) e al 23,8% tra i giovani (-1,4 punti).

L’occupazione diminuisce (-0,1%, pari a -12mila) per le donne, gli autonomi e le persone di età compresa tra i 35 e i 49 anni, rimane sostanzialmente stabile tra i dipendenti, mentre aumenta per gli uomini, gli under 35 e gli ultracinquantenni. Il tasso di occupazione resta invariato al 59,9%. Specularmente all’occupazione, il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8%, pari a -17mila unità rispetto a marzo) si osserva tra gli uomini, gli under 35 e gli ultracinquantenni.

L’aumento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +34mila unità) coinvolge entrambi i sessi e tutte le classi di età. Il tasso di inattività sale al 34,6% (+0,1 punti). Il calo congiunturale degli occupati rilevato ad aprile è il risultato della diminuzione degli autonomi (-0,3%), dell’aumento dei dipendenti a termine (+0,3%) e della sostanziale stabilità dei permanenti.